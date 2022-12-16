尾牙被灌醉！人妻和已婚同事上床「倉庫又1次」愧：怎麼面對老公

▲人妻早上醒來嚇到，自己竟然跟已婚同事上床。（示意圖／免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

喝酒容易誤事，無論男女都要好好保護自己。台北一名人妻坦承，尾牙喝太芒，結果不小心和已婚男同事上床，對方還跟她告白，希望維持這樣的肉體關係，讓她相當愧疚，不知如何面對家中的老公和孩子。

原PO在《匿名公社》APP透露，尾牙舉辦在台南，她和其他同事是台北分公司的，大部分的人都是住飯店，因為老公臨時有事不能陪，所以她一個人睡一間。沒想到，在尾牙時玩得太嗨，抽到2獎被同事們狂灌酒，迷迷糊糊間竟和一名已婚的男同事上床。

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「我也不知道為什麼他會在我的房間」，原PO坦言早上醒來2人都嚇到，但也不敢詢問到底發生什麼事，後來吃早餐時，聽其他同事才得知，她喝醉酒玩得很瘋，由該名男同事把她扛回房間，「我當下很氣，為什麼她們可以這麼放心讓一個男人帶醉倒的我回房間？」經過這件事，這幾天上班她都盡可能避開該名男同事，對方可能發現了，趁倉庫沒有人的時候向她告白，「我可能是中邪還是怎麼的，忍不住又跟他做了」。

▲男同事告白希望可以維持肉體關係。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO提到，男同事小她6歲，很高而且身材很好，各項條件都比老公好，對方希望可以保持長久的肉體關係，但是她有點無法接受因此拒絕，內心也產生愧疚，覺得自己犯罪了，不知道要用什麼臉去面對老公和女兒，坦言真的很後悔。

此文一出，網友紛紛留言砲轟，「口是心非啊！嘴巴說不要，身體很誠實…我覺得妳自己也愛，故意說不要…都有婚姻的人為什麼不能矜持一點」、「第1次酒醉我相信，第2次沒醉的情況下發生，一個銅板不會響，妳也是想跟他發生關係才會第2次，然後還會有第3、4次」、「自作孽不可活」。

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