有圖！2歲女童把黃豆塞鼻孔　泡到軟爛還「發芽了」

▲像黃豆這類小型異物，盡量要放在孩童不易取得的地方。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多幼童常常會因為好奇，把異物放進臉部五官內，家長除了留意物品不要亂放，適時教育也非常重要。大陸一位媽媽日前抱著一個2歲的孩子急忙就診，原來這名孩童，傻傻把黃豆往自己的鼻孔塞，當醫師靠器械取出黃豆時，被塞進鼻孔10多天的黃豆，不但被鼻腔黏液泡軟泡爛，還悄悄發芽了。

綜合大陸媒體報導，湖南長沙的這名媽媽近日抱著家中兩歲大的孩童，到中南大學湘雅三醫院就診，病童母親陳述，幾天前孩子的右側鼻腔，曾吸入一紅色異物，在當地診所沒有取出，但因為身體出現不舒服，母親自覺小孩的鼻孔內有異物問題，因此轉來比較大型的醫院找原因。

▲黃豆都發芽了。（圖／翻攝微博）

醫師首先先幫這名2歲幼童取出右側鼻腔異物，但在清理左側鼻腔時，也發現了一顆被塞進鼻孔至少有10多天的黃豆。醫師表示，當時黃豆被取出時，已經被鼻腔黏液泡軟泡爛。後來醫師順利將孩子兩側的異物取出後，目前已無大礙。

醫師提醒，當家長發現孩子的鼻腔進入異物時，切記第一時間不要盲目自行摳鼻，或自行使用未消毒、不適合的鑷子伸進鼻腔夾取，如有異常，請一律及時找醫師處理，才能得到最正確的處置。

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