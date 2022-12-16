　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

有圖！2歲女童把黃豆塞鼻孔　泡到軟爛還「發芽了」

像黃豆這類小型異物，盡量要放在孩童不易取得的地方。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲像黃豆這類小型異物，盡量要放在孩童不易取得的地方。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多幼童常常會因為好奇，把異物放進臉部五官內，家長除了留意物品不要亂放，適時教育也非常重要。大陸一位媽媽日前抱著一個2歲的孩子急忙就診，原來這名孩童，傻傻把黃豆往自己的鼻孔塞，當醫師靠器械取出黃豆時，被塞進鼻孔10多天的黃豆，不但被鼻腔黏液泡軟泡爛，還悄悄發芽了。

綜合大陸媒體報導，湖南長沙的這名媽媽近日抱著家中兩歲大的孩童，到中南大學湘雅三醫院就診，病童母親陳述，幾天前孩子的右側鼻腔，曾吸入一紅色異物，在當地診所沒有取出，但因為身體出現不舒服，母親自覺小孩的鼻孔內有異物問題，因此轉來比較大型的醫院找原因。

大陸有女童傻傻把黃豆放進鼻孔，還好及時取出。（圖／翻攝微博）

▲黃豆都發芽了。（圖／翻攝微博）

醫師首先先幫這名2歲幼童取出右側鼻腔異物，但在清理左側鼻腔時，也發現了一顆被塞進鼻孔至少有10多天的黃豆。醫師表示，當時黃豆被取出時，已經被鼻腔黏液泡軟泡爛。後來醫師順利將孩子兩側的異物取出後，目前已無大礙。

醫師提醒，當家長發現孩子的鼻腔進入異物時，切記第一時間不要盲目自行摳鼻，或自行使用未消毒、不適合的鑷子伸進鼻腔夾取，如有異常，請一律及時找醫師處理，才能得到最正確的處置。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
美國8名網紅被控炒股詐欺！涉案金額高達1億美元
乩童打巴掌影片延燒…太玄宮控「後製」喊開告　攝影師發5點聲明還原現場
英國護理師掀歷史性大罷工！逾10萬人上街抗議低薪、過勞

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／綠島、蘭嶼周末船班全數取消
瘦到變形！　台灣贈大陸鱷魚「小河」快被養死
傳泰國王室「幾天內」宣布長公主死訊！　提幫功王子從德國趕回
快訊／入冬本島首次低溫特報！　18縣市急凍
快訊／台中南屯大停電！　6千多戶受影響
吳宗憲小女兒IG泳裝美照曝！　網朝聖：太美了
高虹安會被起訴嗎？　「他字案」變「偵字案」意義曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳門：台灣、香港及外國旅客入境改居家隔離5日

有圖！2歲女童把黃豆塞鼻孔　泡到軟爛還「發芽了」

胡錫進「終於陽性」了！　整周趴趴走：我不陽「不足以平民憤」

鍾南山：新冠肺炎應改叫「新冠感冒」　感染Omicron並不可怕

花旗宣布「逐步關閉大陸個人銀行業務」　未來聚焦企業和機構業務

抖音女網紅PO「驚悚車禍片」...狂吸點閱14萬　被警盯上秒被逮捕

陸「防疫險」狂刁難不理賠　保險員還嗆：Omicron不是新冠！

肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

大陸傳19日放寬入境隔離　鍾南山預告：新版診療防控方案將出台

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」女信眾秒摀臉退旁邊　

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

姆巴佩遭狠鏟仍神傳建功　法國2比0挺進決賽！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

花蓮發生規模6.2地震　最大震度5級

澳門：台灣、香港及外國旅客入境改居家隔離5日

有圖！2歲女童把黃豆塞鼻孔　泡到軟爛還「發芽了」

胡錫進「終於陽性」了！　整周趴趴走：我不陽「不足以平民憤」

鍾南山：新冠肺炎應改叫「新冠感冒」　感染Omicron並不可怕

花旗宣布「逐步關閉大陸個人銀行業務」　未來聚焦企業和機構業務

抖音女網紅PO「驚悚車禍片」...狂吸點閱14萬　被警盯上秒被逮捕

陸「防疫險」狂刁難不理賠　保險員還嗆：Omicron不是新冠！

肩胛骨突出、下腹凹陷　台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」瘦到變形

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

大陸傳19日放寬入境隔離　鍾南山預告：新版診療防控方案將出台

租房才4個月「炸濃郁屎味」！全家人自費住旅館：房東拒退押金

2AM趙權險一氧化碳中毒　「經紀人早昏過去」靠他的電話救命

遊客注意！受東北季風影響　綠島蘭嶼周末船班全數取消

吳怡農被嗆「膿包」怒了　藍：進廚房還怕熱？別想用口水逃避監督

懷疑他劈腿...10度潑漆砸車　「縱火險自焚」恐怖前女友下場慘

快訊／國道3號「故障車停內線道」遭追撞　後車駕駛頭部受傷送醫

海洋垃圾變高科技產品　三星用廢棄漁網做手機原料

澳門：台灣、香港及外國旅客入境改居家隔離5日

快訊／網傳變電箱爆炸害台中6千戶停電　台電駁斥...真實原因曝

嘔吐無力走不動！萬大南溪賞景受困　黑鷹寒流前出動成功救援

一中商圈套房抓毒犯...警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲

大陸熱門新聞

直擊！北京火葬場大爆滿

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

男砸53萬買運彩！全槓龜怒要退款

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

女友吵完架傳訊求！他見警上門崩潰了

網戀12年女狂匯錢近千萬　主播男友竟是好閨蜜

浙江驚現巨型「火球」垂直落下 民眾撿到隕石碎片跟「鵝蛋」一樣大

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

網傳大陸即將放寬入境隔離　鍾南山：新版診療防控方案將出台

肩胛骨突出、下腹凹陷 台贈陸全球最大圈養鱷魚「小河」現狀曝

原料佔比打「星號」各國必填？

顏值高的人不容易得新冠？　 陸醫師認同：有一定道理

陸防疫險狂刁難　還嗆：Omicron不是新冠！

美國再封殺36家中國企業！　長江存儲、寒武紀科技入列

更多熱門

相關新聞

人妻換衣服被公公偷看！尪挺爸：他不是故意

人妻換衣服被公公偷看！尪挺爸：他不是故意

一名人妻網友就上網抱怨，她婚後跟公公同住，但她發現公公不但會流露出「過分喜歡她」的模樣，還會藉故在說話的時候，故意對她「手來腳來」；甚至某次她在房間換衣服時，公公還在沒敲門的狀態下，默默進房「參觀」，而老公得知後，卻只堅持爸爸不是故意的，讓人妻氣炸又無奈。

女警值勤喊「內褲會被撕壞」壞壞對話曝光

女警值勤喊「內褲會被撕壞」壞壞對話曝光

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

瘋傳3女共侍1夫！20歲網紅嫁非洲半年近況曝

女星結婚6年「行房1季僅1次」！

女星結婚6年「行房1季僅1次」！

5成男人只剩一張嘴！ 醫點名3類人會提前不舉

5成男人只剩一張嘴！ 醫點名3類人會提前不舉

關鍵字：

周刊王黃豆鼻孔

讀者迴響

熱門新聞

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

她目擊婆家真面目　秒悔婚提分手

孫鵬成黃琪受害人　為救子受騙30萬

阿嬤不肯裝鐵門「庭院變免費停車場」！1招保證擊退

余皓然校花女兒「前衛造型」登雜誌

高虹安移送遭大罵貪汙犯！反應曝光

快開台北通！北市府再送熊好券　終極加碼來了

激戰2分鐘沒了！人妻忍到崩潰：才30歲而已

爺開車突然低血糖昏迷　1歲孫伴屍16小時死

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

直擊！北京火葬場大爆滿

太玄宮「被灌爆」剩1.3顆星　1舉動讓眾人最怒

新竹市長恐補選？她揭5關要過不容易

私密片外流假的啦　郭鬼鬼報案後更無奈

他逛UNIQLO「被店家控告內褲賊」　真相大逆轉！

更多

最夯影音

更多
影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場

影片對比太玄宮巴掌之謎　12下無聲甩手還原現場
開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

開箱「好萊塢環球影城」　體驗電影片場超真實！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

梁詠琪唱24年前經典歌《膽小鬼》　阿杜《他一定很愛你》沙啞聲線..超回憶殺！

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

光洙曾答錯李先彬的歌　她怒：以為他很常聽！..自己也答錯XD

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面