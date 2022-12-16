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人妻換衣服…公公沒敲門就入內「參觀」！尪挺爸：他不是故意的

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▲人妻在房間換衣服，卻被公公默默闖入偷看， 讓她欲哭無淚。（圖／示意圖，Unsplash）

圖文／CTWANT

很多女性朋友在婚後基於一些原因，必須要跟丈夫的家人同住，已婚人妻除了擔心發生婆媳糾紛，遇到會「毛手毛腳」的男性長輩，也很令人困擾。一名人妻網友就上網抱怨，她婚後跟公公同住，但她發現公公不但會流露出「過分喜歡她」的模樣，還會藉故在說話的時候，故意對她「手來腳來」；甚至某次她在房間換衣服時，公公還在沒敲門的狀態下，默默進房「參觀」，而老公得知後，卻只堅持爸爸不是故意的，讓人妻氣炸又無奈。

這名人妻網友在「Dcard」發文提到，老公因為出身在由公公一手帶大的單親家庭，當初希望婚後，身為兒子的他還能繼續照顧公公，加上2人還在存錢買房，所以原PO在結婚時沒有多想，就同意丈夫的決定，婚後先住進夫家。但與公公實際相處後，她慢慢發現這位長輩的某些行徑，實在有些奇怪。

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▲人妻表示，婚後和公公住在一起，發現很多不對勁之處。（圖／翻攝自Dcard）

原PO舉例，公公經常會當著她老公的面前稱讚她，但稱讚的內容卻充滿曖昧，比如公公會讚美她，「她很乖、很漂亮、身材很好、穿衣服看起來很好」；甚至會邊稱讚邊盯著她一直看，讓她覺得很毛骨悚然。

除此之外，原PO說，她的公公在與她說話時，明明只是在交代事情，但說話說一說，會不時碰一下她的肩膀。對於公公會這樣「手來腳來」，原PO曾跟老公委婉反映，但丈夫只要她別多想，回應：「我爸是真的很喜歡妳，才會這樣對妳，妳不要想太多」。

而最讓原PO忍無可忍的，是日前某次一家人吃完飯，老公在廚房洗碗，原PO回房間換衣服，但因為在夫家沒有鎖門習慣，她當下只有關上房間的門更衣，沒有確實鎖門。結果換衣服換到一半，突然聽到開門聲，本以為是老公進房，但褲子正穿一半、上身只穿內衣，還沒套上衣服的原PO，抬頭一看卻發現進門的是公公，2人就這樣對視幾秒後，對方才急忙道歉離開。

事後原PO向老公哭訴，認為爸爸這樣突然闖進房間很沒有禮貌，但丈夫只顧著幫爸爸辯解，認為「我爸應該是不小心的，而且馬上就離開了」，但原PO直覺公公根本就是故意的，讓她無奈的說，「我以後真的要鎖門了，不管了」。

網友們看到這名人妻的遭遇後，紛紛表示，「搬出去了啦，超噁心的，而且妳老公居然沒關係嗎？老婆被自己爸爸看光欸」、「妳覺得不舒服就是不舒服，不要懷疑自己、相信自己的感覺！趕快搬出去住，老公不搬就自己住外面」。

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