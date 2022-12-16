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女警值勤高喊「內褲會被撕壞」　和男人壞壞對話全露出

女警值勤時和男性發生性關係過程對話全曝光。（圖／翻攝自 KTLA，下同）

▲女警值勤時和男性發生性關係過程對話全曝光。（圖／翻攝自 KTLA，下同） 

圖文／CTWANT

美國加州洛杉磯的警察居然爆發性醜聞，有女副警長在值勤時，居然和男性發生性行為，整起事件會曝光也全都要怪罪這名副警長，原來她在過程中居然沒發現無線電還開著，這段男歡女愛的親密對話也全部「放送出去」，根據報導，這名女副警長已暫時停職接受調查。

女警值勤竟高喊「內褲會被撕壞」　無線電暢通和男性壞壞對話全露出

▲正在值勤的女副警長，居然在洛杉磯的男子中央監獄發生性行為。

根據《紐約郵報》等外媒，引述了八卦媒體《TMZ》的報導，這起事件發生在洛杉磯的男子中央監獄（Men's Central Jail），當時這名正在值勤的女副警長，居然在這裡和男性發生性關係，由於她沒有發現無線電仍開著，因此她和這名男子的鹹濕對話也「全部露出」，根據匿名者提供的音檔可以聽到，當時這位女副警長高喊，「你會把我的內褲撕壞」！

女警值勤竟高喊「內褲會被撕壞」　無線電暢通和男性壞壞對話全露出

▲女副警長在音檔中高喊，「你會把我的內褲撕壞」！

根據報導，這名女副警長下一秒意識到無線電仍「保持通暢」，她也立刻關閉麥無線電，但這不雅對話內容已經全部外流。根據知情人士透露，當事人是被分派到這座監獄值勤，這位女副警長很可能是在休息時間時躲在停車場尋找刺激。

女警值勤竟高喊「內褲會被撕壞」　無線電暢通和男性壞壞對話全露出

▲洛杉磯警方強調對於執法人員有任何不當行為「絕不容忍」。（圖／翻攝自@nypost推特）

雖然《TMZ僅》僅曝光短短幾秒的情色對話內容，但執法人員值勤時怠忽職守已引發外界抨擊，這位女副警長恐會被停職甚至是解僱。針對這起警界醜聞，洛杉磯警方發言人也出面表示，洛杉磯警方內部已就這起事件進行調查，並強調洛杉磯警方對於執法人員有任何不當行為「絕不容忍」，呼籲所有員警要拿出該有的態度。

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