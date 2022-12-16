命理師警告：「5生肖」農曆年前有劫數！意外多、大破財

▲命理師表示，節氣交接、適逢年關時民眾都要特別注意。（示意圖／翻攝自Unsplash）

圖文／CTWANT

再過1個多月就要迎來兔年，12生肖的運勢也將有所更迭，命理專家湯鎮瑋就指出，節氣交接、適逢年關時要特別注意，尤其點名5大生肖要特別注意年底到農曆年前，這段時間有劫數的狀況，並透露有3種化解的方法，趕快看看自己是否上榜，要特別小心注意。

湯鎮瑋在命理節目《命運好好玩》指出，有5個生肖農曆年前劫數多，包含屬鼠、牛的人，「體會無常、是非糾紛」。可能這段時間體會到人生無常與是非糾紛。尤其要關心家裡長輩的健康，或聽到親朋好友又突然離開等消息，在工作上、生活上也要謹言慎行，否則會有一些是非糾紛困擾。

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▲湯鎮瑋公開注意事項與化解方法。（圖／翻攝自命運好好玩）

屬兔、雞的人，要注意「錢財破損、工作變化」，2023年為太歲年和正沖太歲的一年，錢財的破損以及工作生活上的變化，會讓你感覺到措手不及。因此要記得把錢財做一個有效的管理和規劃。工作上如果覺得在這個環境已經有點受不了，建議騎驢找馬，遇到好的或是有下一步之後，再去做轉換。

湯鎮瑋特別點名屬龍的人要注意健康、精神不濟的狀況，在2022年節氣交接的時候，健康運特別容易會有一些變化，因為帶病符星。病符星代表可能突然之間，身體上老毛病復發，或者是受到莫名其妙的病毒感染等，無論年齡多寡都要特別注意。生活上容易恍神，跌倒意外的情形，都要特別注意。

湯鎮瑋也表示，化解的方法可以採取點燈、捐血、行善布施等方式，點燈可以平靜無形的磁場，內心達到淨化的效果；血光之災「捐血」最有效，可以達到幫助別人的效果，如果不敢捐血，可以洗牙、修眉等方法；行善布施則是有錢出錢、有力出力。

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