媽逼穿「兒童卡通內褲」！20歲男爭取「自主權」　被賞2巴掌痛哭

▲男大生抱怨已經長大了，卻還是被要求穿兒童時穿的內褲。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

隨著孩子的年齡增長，父母通常都會慢慢放手，讓孩子自己決定事情。不過一名男大生抱怨表示，自己都已經20歲了，卻還是被媽媽逼著穿兒童內褲，抗爭還被賞兩巴掌，讓他真的好無奈，「我最早從國中就說不想穿了。」

一名男大生在Dcard表示，自己已經20歲了，卻還是沒有內褲自主權，媽媽會規定他穿小朋友款式的兒童內褲，一定要是白色三角且有卡通圖案的款式。他近日不忍了，為了爭取內褲自主權和媽媽大吵一架，過程中強調「真的不再想穿這種內褲」，怎料到換來的是2記耳光，還被飆罵不懂事，讓他很無助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友展開柯南辦案精神，神出類似商品的評價，發現有買家留言「小孩明明都穿10幾年了，上禮拜居然跟我說他覺得穿這內褲很丟臉，能不能換素色，我的回答當然是NO，完全不懂得媽媽的用心良苦」、「給上高中的小孩穿，能防止孩子學壞，預計讓小孩大學畢業前都穿這個」、「性器官不大，可以穿到畢業」。不過，對此原PO並無證實買家是否為他媽媽。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「防止小孩學壞是什麼鬼，貞操帶嗎」、「這什麼畸形的價值觀」、「跟你媽講，再不給我買，我就買女用內衣」、「想知道你媽那麼堅持的原因是什麼」、「你媽媽好可怕」、「這內容看過至少兩次，不過都要2023年了，你還沒抗爭成功喔」。

▲原PO強調不是杜撰。（圖／翻攝自Dcard）

由於過去就曾有人發文抱怨類似事件，不免讓人懷疑是創作文。對此原PO在留言處回應，過去自己曾發文抱怨，不是杜撰的，目前只能住在家裡，「我最早從國中就說不想穿了，結果穿到快21歲還是得繼續穿。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 重案／英文女老師神秘失蹤…警破門見「浴室1幕」秒起疑 107處血跡追出無屍奇案

▸ 高虹安60萬交保 辦公室主任、前助理10萬交保、男友無保獲釋

▸ 「低溫+寒流報到」心血管疾病擠爆急診 暖氣怎麼開…「這溫度」最適合