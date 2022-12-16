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誓言2024大選必勝！　國民黨推出KMT棒球外套「象徵團結台灣」

▲延續今年全代會棒球意象，國民黨今再推出融入傳統中華棒球隊外套設計理念的KMT棒球外套，黨文傳會主委洪孟楷說，販售所得將挹注黨務經費。（圖／國民黨提供）

▲延續今年全代會棒球意象，國民黨今再推出融入傳統中華棒球隊外套設計理念的KMT棒球外套，黨文傳會主委洪孟楷說，販售所得將挹注黨務經費。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（16）日對外正式宣布推出KMT棒球外套，融合台灣Taiwan的英文字樣與中華民國國旗配色，並以傳統棒球隊為設計理念，致敬在國際賽場上發光發熱的中華隊隊服，展現團隊合作精神。而明年世界棒球經典賽也將在台中洲際棒球場開打，國民黨表示，民眾可以穿上這件衣服為中華隊集氣支持歡呼，盼能讓全民團結在青天白日滿地紅國旗之下，一起為台灣打拚。

文傳會主委洪孟楷指出，這款棒球外套在領口、袖子以及衣擺上皆有紅、藍、白中華民國元素在上面，左袖繡上國旗圖案，象徵永遠以青天白日滿地紅國旗為傲，永遠與中華民國站在一起，背後繡上台灣的英文字樣，展現為台灣拚好日子的決心。衣服的右胸亦有今年設計的KMT LOGO，任何場合都適用，以化繁為簡方式，跳脫過往政黨推出之外套設計，回歸為一款民眾平時能自由自在穿著的外套，邀請大家一起穿上它！

國民黨發言人暨新北市議員江怡臻表示，這件外套是台灣設計、台灣生產，100%台灣製造的在地外套，百搭款式方便穿著，12月10日嘉義市造勢活動現場已提前亮相，朱立倫主席、黃敏惠市長及眾多前往輔選的國民黨縣市首長都已穿上這件棒球外套，除了造勢場合外，後來市長當選人張善政、謝國樑也在多個不同場合穿著，象徵他們團結努力為台灣打拚的決心，也象徵國民黨是個能夠團結大家為國為民做事的政黨，從搶先曝光以來，詢問度非常高，今天正式對外開放預購，邀請大家一起穿上它！

國民黨副發言人楊智伃強調，KMT棒球外套目前在國民黨電商中心（shop.kmt.org.tw）已開始預購，為展現邁向2024總統暨立委選舉團結勝選重返執政決心，售價亦頗具巧思的訂為2024元，首波限量200件並加贈KMT棒球，欲購需從速。

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國民黨洪孟楷棒球外套

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