巧克力控等到了！　超濃「畬室巧克力霜淇淋」超商限定吃

記者蕭筠／台北報導

巧克力控終於等到了！全家今年冬季再度攜手世界級精品巧克力「YU CHOCOLATIER 畬室」，強勢打造最新「濃黑巧克力霜淇淋」，特意選用比利時巧克力入料，每一口都是濃郁可可香，罪惡爆表，加碼吃加了小農鮮乳的胖胖綜合口味霜淇淋，12月20日起正式上市。

▲最新超濃畬室黑巧克力霜淇淋開吃。 （圖／記者蕭筠攝，下同）

▲濃黑巧克力霜淇淋搭配黑色餅皮欠吃又欠拍。

繼去年的橙香巧克力霜淇淋後，「全家X畬室」再度推出最新聯名口味了，嚴選比利時巧克力製成「濃黑巧克力霜淇淋」，裡頭可是添加了可可含量70%以上的苦甜巧克力，口感濃郁好吃，讓人忍不住一口接一口，還有一半是小農鮮乳霜淇淋一半是巧克力的綜合胖胖口味選擇，搭配限量黑色餅皮、聯名紙杯，欠吃又欠拍，12月20日起正式開賣。

▲萬波最新可可系列飲品開喝。（圖／萬波島嶼紅茶提供）

巧克力控也不能錯過萬波最新冬季限定「可可系列」，首推攜手「OATSIDE」推出的2款升級版可可飲，其中，「雙重可可燕麥那堤」是使用進口可可粉搭配巧克力醬，接著加入燕麥植物奶，每一口都能喝到堅果、麥香，還有濃濃巧克力味，香氣十足，另一杯「蘭葉可可燕麥那堤」則是錫蘭紅茶結合可可、燕麥植物奶的組合，同樣超欠喝。

而去年熱賣的「62%生巧可可那堤」也同步回歸，可可搭配牛奶的濃郁口感，再加上榛果香氣，冬天喝滿足到不行，即日起於全門市上市。

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