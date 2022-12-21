限時搶買！超商「美式下殺28元、拿鐵37元」　茶葉蛋只要9元

▲萊爾富推出指定日咖啡優惠，民眾最愛喝的美式、拿鐵各下殺28元、37元。（圖／萊爾富提供）



記者周姈姈／綜合報導

近期多家餐飲喊漲，為了讓民眾能抓緊機會在年前省一波，就有超商祭出「指定日咖啡優惠」，最便宜喝1杯大杯美式只要花28元、拿鐵37元；另外還有「茶葉蛋優惠」，限時下殺1顆9元，千萬別錯過。

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取推出咖啡優惠，12/23、12/30及2023/1/6為「周五咖啡日」，可享「Hi Café大杯特濃美式買7送5」或「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」。

12/26、2023/1/2及2023/1/9為「周一會員日」，可享「Hi Café大杯美式買8送5」或「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，以上皆可透過紙本或存入Hi-Life VIP APP寄杯，冰熱任選，可兌換天數高達90天。

另外，萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取也推出「茶葉蛋優惠」，即日起至2023/1/10前，30顆茶葉蛋特價280元，等於現打9.3折，每顆約只要9元。

▲7-11「茶葉蛋訂閱制」優惠，平均單顆下殺9元。（圖／7-11提供）

7-11門市、線上推出茶葉蛋4大優惠，即日起至12/31止，至門市購買麵食指定品項，加購所長茶葉蛋或茶葉蛋可省7元，等同所長茶葉蛋單顆下殺11元、茶葉蛋3元；即日起至12/27止，買指定瑞穗鮮乳290ml加購所長茶葉蛋或茶葉蛋省5元，等於所長茶葉蛋單顆只要13元、茶葉蛋5元。

線上的部分，OPEN POINT APP行動隨時取推出「茶葉蛋50入475元」優惠，平均單顆9.5元，還有「茶葉蛋訂閱制」，30天20入特價180元，平均單顆9元，限期1個月內兌換完畢。吃茶葉蛋配咖啡更滿足！7-11門市自即日起至12/27止，CITY全系列飲品可享「任選3杯77折、5杯72折」優惠(不可思議咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡除外)。