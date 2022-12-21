快訊／肯德基也變貴了！明起「最多漲11元」　價格調整一次看

▲肯德基跟進喊漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者蕭筠／台北報導

繼麥當勞喊漲後，台灣肯德基今（21）日也跟進宣布漲價消息，12月22日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%，其中，熱門產品單點炸雞變貴6元、薯條調幅4至7元、咔啦雞腿堡調幅6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元、原味蛋撻調幅6元。

另外還有包括熱義式咖啡（小）調幅1元、奶茶／可樂／冰檸檬紅茶也調漲3至5元，其餘部分商品價格維持不變，包含主餐類2項單點、超值99元雞勵套餐3品項、早餐8品項、點心及飲料4品項。

▲麥當勞今天調漲部分產品價格。（示意圖／業者提供）

除外，台灣麥當勞今（21）日起也正式調漲部分產品價格，其中，早餐與一般時段之主餐單點價格維持不變，但套餐價格調漲10元，意指只要點套餐就須多加10元，連同麥當勞分享盒、Happy Meal價格也調升10元；點心飲料類則有7品項漲價，漲幅最多的有大薯、金黃地瓜條，單點價格漲7元，而單點小薯、中薯、薯餅、四季沙拉及台灣鮮榨柳丁汁則變貴5元。

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