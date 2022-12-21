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用餐不限時、WiFi免費用！超商首開「咖啡廳」了　必點品項一次看

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／業者提供）

▲全家超商開出全台首間咖啡廳「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控又有新打卡點！全家超商斜槓事業再+1，全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」正式亮相了，強勢插旗中山商圈，並以莫蘭迪蘭、灰色系為門市主色調，時尚又低調，且用餐不限時、並提供插座、廁所、WiFi等服務，貼心爆表；咖啡部分主打冰滴、調酒咖啡，同步提供25種餐食選擇，必吃發想自比利時的鹹甜「克拉芙棒」，還有特色輕食像是「舒植漢堡排沙拉」等，12月22至25日搶先試營運，12月26日起正式開幕。

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／業者提供）

▲Let’s Café PLUS門口以大片玻璃門窗為主。

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／業者提供）

▲店內裝潢舒適簡單。

全家首家咖啡廳「Let’s Café PLUS」開張了，強勢插旗中山商圈，提供40坪空間共30個座位，且還有廁所、插座、免費WiFi，讓帶著電腦的上班族也有地方去，十分貼心，門市裝潢部分以莫蘭迪蘭、灰色系為主，搭配大理石桌面、木椅，還有沙發區，打造清新舒適的氛圍。

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲咖啡飲品主打冰滴咖啡系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／業者提供）

▲店內還販售調酒咖啡。（圖／業者提供）

咖啡飲品部分提供25款選擇，主打「冰滴」、「氣泡」、「調酒咖啡」等3大系列，其中，冰滴系列是以特色冰滴咖啡瓶裝，搭配超吸睛球型冰磚，讓每一口都能充滿香醇咖啡香，推薦喝經典美式、衣索比亞耶加雪菲；氣泡咖啡則要搶嚐鮮「蜂蜜氣泡美式」，入口就能感受到蜂蜜結合咖啡香，還有氣泡感；至於調酒咖啡則是以雞尾酒作為基底，有橙酒拿鐵、黑色俄羅斯、貝禮詩咖啡等喝，除外也提供現打果昔、唐寧茶等系列飲品。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲必吃克拉芙棒甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲舒植漢堡排沙拉。（圖／記者蕭筠攝）

除咖啡飲品外，門市也供應25項超豐富餐食選擇，首推發想自比利時的「克拉芙棒」，共有5種口味，甜口味要吃濃情巧克力，鹹口味則推薦大阪燒沙拉，甜點部分像是香氣十足的巴斯克乳酪蛋糕、法朋老奶奶檸檬蛋糕等也是必吃，還有植物肉漢堡排沙拉、蜂蜜芥末里肌火腿三明治等，趕緊來搶打卡，12月22日起至12月25日試營運中，12月26日正式開幕，營業時間為每日上午7時30分至晚上9時。

▲▼全家超商全台首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲香烤鹹豬肉沙拉。（圖／記者蕭筠攝）

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