「台中好聖誕」18日點燈　1002聖誕老公公平安夜市府報佳音

▲台中市政府18日起舉辦「台中好聖誕」系列活動，平安夜當晚還有1002名聖誕老公公報佳音。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

由台中市政府主辦的「2022台中好聖誕-愛邸家」活動，將從18日至24日展開系列活動，除了「公益耶誕市集」之外，24日平安夜還有1002名聖誕老公公齊聚報佳音，由東海靈糧堂詩班帶領大家齊唱平安夜，市長盧秀燕也會到場祝福，顯見場面將會吸睛且壯觀，市府期盼在後疫情時代為大家傳遞溫暖。

一年一度的「2022台中好聖誕-愛邸家」，由民政局主辦，台中市教會發展策略聯盟協會承辦，今年以「家庭、溝通、傳遞愛」為主題，活動從18日在市府廣場盛大展開，當天下午由「耶詩!Song啦!」聖誕熱音大賽率先登場，同時也安排公益市集園遊會、親子遊戲站、聖誕祝福站及集點摸彩等精彩活動。

18日晚上邀請「國際級表演團隊-众擊坊」為「網美聖誕樹點燈晚會」揭開序幕，現場設計6座彩繪玻璃般的聖誕樹，打造活潑溫馨場景，與全球共同歡慶並祈福平安，讓市民朋友一起感受溫暖的耶誕氛圍。

24日下午由「金勾盃」兒童青少年街舞大賽熱鬧登場，晚上則是「典躍舞團」帶來活力四射的開場表演，市長盧秀燕也會到場為市民朋友祝福，現場同時集結1002名聖誕老公公齊唱平安夜，場面將會相當壯觀。

市府廣場的「公益耶誕市集」從18日至21日的每天晚上，有60個攤位，吃喝玩樂一次滿足，除了親子手作體驗，還集結台中29區特色的聖誕祝福站，弘光大學師生免費為65歲銀髮族提供體適能檢測，歡迎市民攜家帶眷一同迎接充滿愛的耶誕佳節。