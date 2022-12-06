▲2022縣市幸福指數大調查，台中施政滿意度六都之冠。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

「2022縣市幸福指數大調查」公布記者會今（6）日在台北市君品酒店舉行，此為九合一大選之後公布的市政成績總體檢，格外引人矚目，其中，台中市政府在地方首長施政滿意度奪六都第一名，繳出漂亮成績單。台中市長盧秀燕表示，此次調查結果是莫大榮譽，代表過去四年走對了方向，但不會掉以輕心，這一屆要比上一屆更好，持續打造台中成為幸福宜居的城市。

盧秀燕指出，台中能夠獲六都施政滿意度第一是莫大鼓勵；另外，對各縣市首長來說，能當選是民眾的託付，做的好本來就應該，若得到適時的鼓勵，對廣大市府同仁來說極為重要，她今天是代表經年累月服務的市府同仁來受獎。

盧秀燕也說，台中為全國第二大城市，台中市民非常有智慧，但也極為嚴格。過去她上任之前民調敬陪末座，因為市民要求好，還要更好，四年下來透過好的服務，把市民當作家人，努力誠懇的努力建設台中，終於有好的成績，但不會掉以輕心，一次會比一次更好。

此外，盧秀燕指出，她在台中深耕已久，了解市民重視扎實的生活，此非外界描述或數字可呈現，需真正用心感受。台中市民重視經濟發展，因此增加就業機會、降低失業率非常重要；其次、台中市素質高，台中市教育、文化過去四年也是政府施政重點；另外，中部人對環保要求高，包含空氣改革及節能減碳也為施政重點。