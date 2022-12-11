台中市民野餐日湧萬人！盧秀燕帶這5樣來　媽媽風格「零網美風」

記者許權毅／台中報導

台中市民野餐日今（11）日首度在中央公園舉行，現場超過破萬人參加。台中市長盧秀燕表示，這次是台中首度舉行野餐日，讓市民倘佯在幸福之中，自己帶來野餐的東西都是台中在地食材，有柿子、洪瑞珍三明治、朋友送的栗子紅豆泥、酸梅跟咖啡，5樣食物組合充滿「媽媽風格」。

▲台中市民野餐日今日在中央公園舉行，市長盧秀燕帶著「媽媽組合」前來野餐。（圖／記者許權毅攝）



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盧秀燕表示，野餐日活動是市府籌備許久的年度活動，剛好在戶外口罩解封後，能讓民眾好好在戶外休憩，這次選擇在67公頃的中央公園，總共分成四大區域，吸引不少家庭、年輕朋友前來參加，主辦單位統計超過萬人前來。

▲▼現場吸引萬人前來參加，不少家庭、年輕朋友前來享樂。（圖／記者許權毅攝）



野餐是時下流行的休閒活動之一，許多年輕人都會帶著「好拍好吃」的美食，在外頭當起網美打卡。盧秀燕說前兩天就在想要帶什麼來野餐，並在現場開箱野餐組合，全部都是來自台中的在地食材，其中摩天嶺的柿子今天早上切完後，放在二次利用塑膠盒，在現場跟大家分食，藝人阿布、網紅小貝笑說「特別甜」，盧也帶了牙籤、濕紙巾等等用品，準備的內容相當有媽媽風。

▲▼盧秀燕開箱自己的5樣食物，有柿子、三明治、酸梅、咖啡以及栗子紅豆泥，都是來自台中。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕表示，台中有900多座大大小小公園，中央公園是台灣最大的市中心公園，還是台北大安森林公園的2.85倍，希望大家可以倘佯在綠地裡面。此外，盧秀燕說，9月到3月過往都是空污季，但市府整治有成、很努力，今天天空是藍天，還會繼續努力，台中的天氣也是一年都相當溫暖，非常適合踏青。

▲▼現場共有4大區，有輕音樂區、兒童好讀區、親子互動團康遊戲區及行動圖書車區。（圖／記者許權毅攝）



建設局長陳大田表示，在公園美樂地場域舉辦首屆台中市民野餐日活動是建設局創新努力的目標，活動全程也看到很多市府同仁邀請家人朋友一起來參與。中央公園並以低碳、智慧、創新的城市治理概念，打造全齡友善共融空間，更看見今天很多市民朋友也充分利用大眾運輸工具來到現場參與，響應低碳環保愛地球，也將現場垃圾打包帶走減少垃圾產生。