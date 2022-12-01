　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今起戶外口罩解禁　盧秀燕帶頭脫罩喊「以身作則」

▲今起戶外口罩解禁了，藍營大咖帶頭脫罩喊「以身作則」。（圖／記者許權毅攝）

▲今起戶外口罩解禁了，台中市長盧秀燕跑戶外行程時帶頭脫罩，喊「以身作則」。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從今（1）日開始，室外場所及空間都無須戴口罩。今天上午台中市長盧秀燕出席戶外活動時帶頭脫罩，她強調，台中防疫政策跟中央一致，避免造成民眾困擾，自己也以身作則，不過不勉強市民，因為多數人已經習慣戴口罩，加上現今秋冬是流感季節，有戴多層防護也很好。

▲今起戶外口罩解禁了，藍營大咖帶頭脫罩喊「以身作則」。（圖／記者許權毅攝）

▲今起戶外口罩解禁了，除了盧秀燕及部分民代外，多數民眾都還是戴口罩。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕今天出席惠明盲校50周年校慶大會，活動在戶外舉行，盧秀燕脫下口罩參加活動，不過多數民眾還是口罩戴緊緊。她表示，先前已經在市政會議宣布台中的防疫政策跟中央一致，中央有規定今天開始在戶外不用戴口罩，所以今天以身作則，不過不勉強市民朋友，雖然中央已經開放，如果市民覺得有必要，也可以繼續戴，觀察大多數市民還是戴口罩，也提醒大家不要有任何心理壓力，戶外有戴沒戴都可以，台灣是自由的國度。

媒體進一步問到，這次勝選大贏27萬票，是否舉辦感恩茶會。盧秀燕回應，11月30日已經舉行過了，感謝支持者，但謝謝是永遠的，不會謝完就沒了，未來4年會好好施政、好好表現，作為回報。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
麥當勞5折！　UberEats「12月優惠碼」快收
柯文哲轟國民2黨汙錢！點名1怪案　 阿根廷將奪冠？梅西踢出神
內閣改組第一槍　他辦公室爆已經清空
KID正妹妻孕肚照曝光！　「我生命裡不能沒有她」
苦等555天口罩卻不脫！　他曝「10字理由」萬人超有感
最硬教召開放查詢！　他一查收到通知書崩潰了
物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐
高雄今起狂增「16處科技執法」！　開抓位置曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

赴沖繩宣傳悠遊卡　柯文哲：從沖繩往日本、台灣走向國際

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

柯文哲轟財團勾結議會　綠酸「選2024炒聲量」藍嗆「亂指控可提告」

藍營立委補選人選難產　陳炳甫批：國民黨動作慢「是該檢討」

點名王世堅接任黨主席！他轟民進黨派系腐化　網嗨喊「堅瑜配」

揭民進黨真正敗選原因　王浩宇：教訓我們的是經濟選民

祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書

李進勇重申屏東選務瑕疵未影響結果　綠委怒：若有你頭就斬掉了！

民進黨九合一選舉大敗　柯文哲：嚴肅面對民意

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

赴沖繩宣傳悠遊卡　柯文哲：從沖繩往日本、台灣走向國際

內閣改組醞釀中？　傳徐國勇部長辦公室已經清空

柯文哲轟財團勾結議會　綠酸「選2024炒聲量」藍嗆「亂指控可提告」

藍營立委補選人選難產　陳炳甫批：國民黨動作慢「是該檢討」

點名王世堅接任黨主席！他轟民進黨派系腐化　網嗨喊「堅瑜配」

揭民進黨真正敗選原因　王浩宇：教訓我們的是經濟選民

祝文宇收購寰宇新聞台涉代持？　陳耀祥：將討論要求簽切結書

李進勇重申屏東選務瑕疵未影響結果　綠委怒：若有你頭就斬掉了！

民進黨九合一選舉大敗　柯文哲：嚴肅面對民意

閨蜜約起來！北市「7家飯店玩樂提案」隱藏版浴缸房、摩鐵開趴

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

超商雙雄搶攻口罩解封商機　統一超、全家「買一送一」好康吸客

推展商船、國艦與離岸風電　台船下半年招93名新人、起薪4.5K

台積電股價重返500元大關　含積ETF專家喊買！

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

遇對向騎士雷殘「一路滑到輪胎邊」！　女星全身發抖：他第一個先看手機

政治熱門新聞

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

深綠鐵票沒投陳時中　矢板明夫認同4大關鍵

再發振興券？　蘇貞昌回應了

高嘉瑜為何不退民進黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天

獨／屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯植

林穎孟落選「關閉臉書」　個人臉書回應了　

蘇貞昌被逼下台　周玉蔻開轟：這種民進黨人好賤

內閣最快明年初小改組　陳建仁呼聲高

總統大選侯友宜贏面大？　郭正亮：若國民黨發生「這事」2024輸一半

戴寧涉貪仍當選「成功四連霸」　臉書曝心情

盾牌牙醫遭威脅人身安全　恐嚇「朋友會去拜訪」

更多熱門

相關新聞

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

今天是戶外口罩令解除第一日，睽違500多天首度在外不必戴口罩。ICU醫師陳志金分享心得，直言「不太習慣」，因路上的人都還是戴著口罩，只有自己沒戴，「感覺好像是沒穿褲子出門。」

鬆綁首日！「室外脫室內戴」好麻煩　多數學童仍戴口罩上學

鬆綁首日！「室外脫室內戴」好麻煩　多數學童仍戴口罩上學

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

妹子被母要求「繼續戴口罩」！聽原因崩潰

妹子被母要求「繼續戴口罩」！聽原因崩潰

關鍵字：

盧秀燕口罩

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面