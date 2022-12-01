今起戶外口罩解禁　盧秀燕帶頭脫罩喊「以身作則」

▲今起戶外口罩解禁了，台中市長盧秀燕跑戶外行程時帶頭脫罩，喊「以身作則」。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，從今（1）日開始，室外場所及空間都無須戴口罩。今天上午台中市長盧秀燕出席戶外活動時帶頭脫罩，她強調，台中防疫政策跟中央一致，避免造成民眾困擾，自己也以身作則，不過不勉強市民，因為多數人已經習慣戴口罩，加上現今秋冬是流感季節，有戴多層防護也很好。

▲今起戶外口罩解禁了，除了盧秀燕及部分民代外，多數民眾都還是戴口罩。（圖／記者許權毅攝）



盧秀燕今天出席惠明盲校50周年校慶大會，活動在戶外舉行，盧秀燕脫下口罩參加活動，不過多數民眾還是口罩戴緊緊。她表示，先前已經在市政會議宣布台中的防疫政策跟中央一致，中央有規定今天開始在戶外不用戴口罩，所以今天以身作則，不過不勉強市民朋友，雖然中央已經開放，如果市民覺得有必要，也可以繼續戴，觀察大多數市民還是戴口罩，也提醒大家不要有任何心理壓力，戶外有戴沒戴都可以，台灣是自由的國度。

媒體進一步問到，這次勝選大贏27萬票，是否舉辦感恩茶會。盧秀燕回應，11月30日已經舉行過了，感謝支持者，但謝謝是永遠的，不會謝完就沒了，未來4年會好好施政、好好表現，作為回報。