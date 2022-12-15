　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲高雄壽山動物園16日起正式試營運。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

全新改裝後的壽山動物園將於明（16）日起試營運，為了讓休園一年多的動物們，可以逐漸適應人潮，採取預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或kkday購票。

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲▼壽山動物園全新改裝試營運，平日限2000人、假日限3000人。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

16日起周邊道路將實施管制措施，交通局鼓勵遊客將車輛停放於捷運、輕軌及台鐵等公共運輸場站周邊停車場，轉乘56號公車或假日接駁車前往動物園。

交通局表示，動物園試營運期間，例假日期間周邊道路將實施道路管制，每日8時至18時，壽山興隆路（鼓山二路起）接萬壽路至興國路口（原兵員站），實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路/興隆路進入。

▲▼ 全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人，交通懶人包來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼壽山動物園試營運期間，周邊實施交通管制，民眾可多利用大眾運輸前往。（圖／高雄市交通局提供）

▲▼ 全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人，交通懶人包來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，因動物園停車空間有限，動物園停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。

交通局呼籲，遊客可多利用大眾運輸前往動物園，遊客可先將車輛停放至捷運、輕軌周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線鹽埕埔站（O2，1號出口）、輕軌文武聖殿站（C16）下車，轉搭「56號公車」至動物園，56路公車例假日加密班距至每10分鐘一班車。

▲▼ 全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人，交通懶人包來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲壽山動物園提供免費接駁車，民眾可多加利用。（圖／高雄市交通局提供）

為了提供更多元交通接駁服務，觀光局表示，試營運期間之例假日，每日9時至16時，闢駛「美術館線、中央公園線」二條免費動物園接駁車，遊客可搭乘台鐵至美術館站，或搭乘捷運至紅線中央公園站，轉乘免費接駁車前往動物園。

另包含漢神巨蛋、大遠百、夢時代、義享天地等百貨公司，也加碼將提供百貨公司至動物園的點對點接駁服務，更多接駁資訊請上動物園官網查詢。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
金融海嘯又來了？　華爾街銀行巨頭驚見慘況
快訊／泰國長公主心臟病發「失去意識」　王室最新聲明
快訊／高虹安涉貪　這4人列被告遭約談
直擊！北京火葬場大爆滿　殯葬業：冰櫃全滿
快訊／攻城獅陣型考量　他確定離隊！
升息半碼房貸族哭哭！　貸千萬「每年多繳1個月」
又凍又濕！明起「雨彈＋寒流」襲台急凍6°C
快訊／豪宅男離奇消失！親弟涉殺人聲押　法院裁定放人
世界盃播中文歌！　網一聽竟是「台灣天團」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開　黃金觀景期可到跨年

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市快樂打棒球

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳送白米發財金助弱勢

桃園年度總預算三讀通過　鄭文燦：市政無縫接軌...進步不停歇

玩樂高+積木！　屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

台東縣環保局推減塑校園　設計專屬離島特色圖騰環保杯

議長參選人傳警所咆哮　台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

雲林111年度加水站水質抽驗　這4站大腸桿菌超標停水複驗

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開　黃金觀景期可到跨年

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市快樂打棒球

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳送白米發財金助弱勢

桃園年度總預算三讀通過　鄭文燦：市政無縫接軌...進步不停歇

玩樂高+積木！　屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

台東縣環保局推減塑校園　設計專屬離島特色圖騰環保杯

議長參選人傳警所咆哮　台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

雲林111年度加水站水質抽驗　這4站大腸桿菌超標停水複驗

花旗宣布結束中國消金業務　影響1200名員工

做相同手術花費卻不同？健康存摺「個人就醫費用明細」可查

辦完父喪找小三安慰　妻抓姦她爬窗逃…腥夫自白：貪心擁有2人

劉德華22年前奪影帝「咬牙切齒謝謝她」！　向太曝兩人私下賭注

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

黃敏惠簽署勞動備忘錄　落實市政推動勞權保障及青年權益

《初戀》5演員初戀曝光！佐藤健幼稚園就心動過、木戶大聖差點變跟蹤狂

男遇地震逃命「摔出5鍋貼」！畫面曝光上萬人笑噴：瘋狂重播

利率政策不再勇敢、艱難！　央行楊金龍自評「溫和的緊縮」

還沒上市就掀起討論！2023唇膏「人氣新作」盤點

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

男竊嫌帶「女友」把風3次上門...就是要iphone　通訊行損失大了

台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

桃園112年度總預算案　三讀通過

台中耶誕嘉年華絕美水舞打卡必拍

藝人陳昭瑋　推廣家鄉海味年菜

台南特警凌晨街頭查獲毒品

觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會

大聯盟專業團隊肯定棒球場改善優化　對WBC熱身賽舉行表示樂觀

搶救失聯3日老翁　里港警消破門救回一命

汽燃費逾期繳納罰很大　補繳期限至明年1/3

桃園市議會國民黨團　通過調高三節禮金

新北13校齊訪海大　海洋海事職探教育再深耕

台南勞工局推動職業健康與安全準則計畫

更多熱門

相關新聞

壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月營運

壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月營運

斥資5.5億元，歷經一年多的整建，高雄壽山動物園將於12月16日試營運。園方對於園區規劃也有所調整，像是黑猩猩將搬新家，原先的鐵籠區，將要改建成咖啡屋」，也就是說，民眾可以「花錢入監」進去鐵籠喝咖啡，網友笑說：「在這裡吃飯不會被猴子搶劫了！」

壽山動物園門票搶空！這2處購票還能搶前3天入園

壽山動物園門票搶空！這2處購票還能搶前3天入園

壽山動物園12／16試營運！　國小生搶先開箱

壽山動物園12／16試營運！　國小生搶先開箱

高雄兒童嗨了！壽山動物園12／16試營運免費入園

高雄兒童嗨了！壽山動物園12／16試營運免費入園

于煥亞前進動物園　化身一日保育員

于煥亞前進動物園　化身一日保育員

關鍵字：

壽山動物園

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

數據分析網站世足奪冠預測出爐

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面