全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

▲高雄壽山動物園16日起正式試營運。（圖／高雄市觀光局提供）

記者賴文萱／高雄報導

全新改裝後的壽山動物園將於明（16）日起試營運，為了讓休園一年多的動物們，可以逐漸適應人潮，採取預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或kkday購票。

▲▼壽山動物園全新改裝試營運，平日限2000人、假日限3000人。（圖／高雄市觀光局提供）

16日起周邊道路將實施管制措施，交通局鼓勵遊客將車輛停放於捷運、輕軌及台鐵等公共運輸場站周邊停車場，轉乘56號公車或假日接駁車前往動物園。

交通局表示，動物園試營運期間，例假日期間周邊道路將實施道路管制，每日8時至18時，壽山興隆路（鼓山二路起）接萬壽路至興國路口（原兵員站），實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，請由鼓山二路/興隆路進入。

▲▼壽山動物園試營運期間，周邊實施交通管制，民眾可多利用大眾運輸前往。（圖／高雄市交通局提供）

此外，因動物園停車空間有限，動物園停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，請遊客配合現場員警指揮通行。

交通局呼籲，遊客可多利用大眾運輸前往動物園，遊客可先將車輛停放至捷運、輕軌周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線鹽埕埔站（O2，1號出口）、輕軌文武聖殿站（C16）下車，轉搭「56號公車」至動物園，56路公車例假日加密班距至每10分鐘一班車。

▲壽山動物園提供免費接駁車，民眾可多加利用。（圖／高雄市交通局提供）

為了提供更多元交通接駁服務，觀光局表示，試營運期間之例假日，每日9時至16時，闢駛「美術館線、中央公園線」二條免費動物園接駁車，遊客可搭乘台鐵至美術館站，或搭乘捷運至紅線中央公園站，轉乘免費接駁車前往動物園。

另包含漢神巨蛋、大遠百、夢時代、義享天地等百貨公司，也加碼將提供百貨公司至動物園的點對點接駁服務，更多接駁資訊請上動物園官網查詢。