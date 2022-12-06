高雄小學生嗨了！　壽山動物園12／16試營運「免費入園」

▲壽山動物園將於12月16日重新開幕，市長陳其邁邀請大小朋友來壽山動物園參觀。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄國小生有福了！眾所期盼的壽山動物園將於16日起試營運，市長陳其邁今(6日)加碼宣布，高雄市國小兒童自試營運日起免費入園。此外，因動物久久未見龐大人潮，園方為控管遊園品質，試營運期間採預購門票制，14日上午10點開放售票，民眾可至線上預約訂票系統完成註冊後預約入園時段，也可到7-11 ibon或kkday購票。

高雄市長陳其邁表示，動物園是童年幸福記憶的起點，壽山動物園歷經1年多的整建，改造後除提升動物福祉外，也創造輕巧的高架長廊穿梭於動物棲地之上提供獨特的遊園體驗，並提升園內空間的藝術美感與營造優質餐飲休憩環境。

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▲市長陳其邁在大貓廊道與非洲獅相遇。（圖／記者許宥孺翻攝）

壽山動物園園區將於16日試營運，為讓動物保育觀念向下紮根，陳其邁宣布，設籍高雄市的國民小學兒童自試營運日起免費入園，只要銅板價就能全家福開心遊園。

觀光局周玲妏局長也提到，壽山動物園歷經成立44年最大規模整建，重新開幕是高雄12月份的盛事，考量園區動物福利並節省現場排隊購票時間，壽山動物園官網導入線上預約訂票系統，將在14日上午10點開啟售票服務，請民眾先完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園，此外特別擴大官網可預購入園期間至2023年1月20日，讓大小朋友有充足的時間可以規劃來高旅遊行程，讓旅程更有深度，創造更多新的回憶。

壽山動物園進一步補充，如果預約人數超過1人，請在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園，團體票更設有快速通關閘道，讓家族旅遊和校外教學活動更方便。團體預約請依線上訂票系統團體預約須知進行申請，並留意回覆郵件以免向隅。另為提供多元購票管道，在7-11 ibon也可以預購壽山動物園全票及半票，KKday 平台僅販售壽山動物園全票，更多購票資訊可至ibon 或KKday官網查詢。

▲高市府水利局於園區打造全新的親水廣場，小朋友可以在裡面打水仗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑猩猩展場遊客參觀面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲台灣黃牛「樂樂」回望觀察廊。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲遊客可在空橋觀察迷你驢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲羊駝在更寬廣的空間生活。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲山形屋讓遊客得以窺視動物居住環境。（圖／記者許宥孺翻攝）