換人被關進去！壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月開幕

▲壽山動物園黑猩猩鐵籠區將改建成咖啡屋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

斥資5.5億元，歷經一年多的整建，高雄壽山動物園將於12月16日試營運。園方對於園區規劃也有所調整，像是黑猩猩將搬新家，原先的鐵籠區，將要改建成咖啡屋」，也就是說，民眾可以「花錢入監」進去鐵籠喝咖啡，網友笑說：「在這裡吃飯不會被猴子搶劫了！」

臉書《高雄美食地圖》日前發布貼文指出，「換你被關進去囉！預告黑猩猩的鐵籠舊家，預計明年4月改建成『光室咖啡』」。

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貼文一出後引發熱議，網友表示「在這裡吃飯不會被猴子搶劫了！！！」、「人在鐵籠比較安全，不然喝咖啡吃甜食可能會被猴子問候」、「現在換人被關進去了」、「路人：裡面的猴子在喝咖啡」、「我以為可以看到猩猩泡咖啡給我們喝」。

▲壽山動物園黑猩猩鐵籠區。（圖／記者許宥孺翻攝）

對此，園方表示，園區內3隻黑猩猩這次搬到了有大樹環繞、大塊岩山、瀑布及流水環繞的新家，遊客站立雨豆樹下透過玻璃觀景窗直視黑猩猩，不再像從前只能看到鐵籠後被金屬切割的身影。

園方同時也證實，黑猩猩鐵籠區將改建成咖啡屋，「光室咖啡Light Is Café」，將是鐵籠中的玻璃帷幕咖啡廳，提供美食和特色商品，邀請遊客來動物園享受綠意盎然的療癒時光，預計2023年4月開幕。

▲黑猩猩目前已經搬新家，遊客不再只能看到黑猩猩被鐵籠金屬切割的身影。（圖／記者許宥孺翻攝）

眾所期盼的壽山動物園將於16日起試營運，0-6歲幼童可免費參觀，高市府加碼宣布，高雄市國小兒童自試營運日起也享免費入園。壽山動物園官網今日上午10點開放預購門票，不料因購票量超乎預期，導致官網癱瘓。高雄市觀光局表示，為方便民眾預購，預計於今天下午4點30分將12/16、12/17、12/18三天的官網預購額度，釋出到ibon及kkday販售，歡迎前往購買。

觀光局提醒，請民眾先完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園，此外特別擴大官網可預購入園期間至2023年1月20日，讓大小朋友有充足的時間可以規劃來高旅遊行程，讓旅程更有深度，創造更多新的回憶。