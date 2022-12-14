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壽山動物園官網開放預購「秒被灌爆」　這2處購票可搶前3天入園

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲高雄壽山動物園將於12月16日試營運。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

記者許宥孺／高雄報導

斥資5.5億元，歷經一年多的整建，高雄壽山動物園將於12月16日試營運。官網今(14日)上午10點開放預購門票，不過開賣不久，前3天的票就秒售完，有民眾要選其他時間，還發現官網當機。園方表示，下午4點30紛起將釋出12/16、12/17、12/18三天的官網預購額度，民眾可至ibonkkday購票。

壽山動物園歷經成立44年最大規模整建，考量園區動物福利並節省現場排隊購票時間，壽山動物園官網導入線上預約訂票系統，今日上午10點開啟售票服務。

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▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

▲▼高雄壽山動物園。（圖／翻攝自壽山動物園臉書專頁）

今早有網友購票，卻發現開賣10分鐘，門票就賣光，包括聖誕節、跨年也都搶購一空，官網甚至一度癱瘓。

高雄市觀光局表示，感謝民眾對動物園的喜愛，由於購票量超乎預期，網路流量過大，官網購票系統正在調整中，為方便民眾預購，今天下午4點30分也將12/16、12/17、12/18三天的官網預購額度，釋出到ibonkkday販售，歡迎前往購買。

記者於下午5點登入ibon實測，試營運前3天仍有名額。

18:47更新：高雄市觀光局指出，壽山動物園官網已於18:00恢復正常。

▲記者實測，目前前三天還有名額可購票。（圖／記者許宥孺攝）

▲記者實測，目前前三天還有名額可購票。（圖／記者許宥孺攝）

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