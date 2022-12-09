壽山動物園12／16試營運！　國小生搶先開箱「人潮壓力測試」

▲壽山動物園將於12月16日試營運，周邊國小學童搶先開箱動物園。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

斥資5.5億元，歷經一年多的整建，高雄壽山動物園將於12月16日試營運。為了提供遊客更好的參觀環境，園方特別邀請國小學童、鄰里居民搶先體驗園區景致，並測試服務流暢度，同時也是給動物們「壓力測試」，未來試營運期間將採預購門票制，平日2000張、假日3000張，以控管遊園品質。

壽山動物園近日特別邀請動物園周邊國小學童、鄰里居民及動物認養人等團體搶先體驗園區景緻，學童們跟隨導覽志工遊園，增加對動物生活環境及習性的知識，對黑猩猩的新家也感到好奇。

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▲小朋友對黑猩猩的新家感到好奇。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黑熊「波比」入住新家。（圖／記者許宥孺翻攝）

居民發現改建後的園區提供有別於以往的觀看角度，可以從空橋俯視及透過觀察廊平視動物覺得很特別；認養白犀牛的情侶特別感謝園方在休園期間對動物的照顧，讓他們能回娘家看之前認養的白犀牛「寶寶」和「犀奇」。

此外，市府安排100位弱勢家庭兒童參訪動物園，同時更貼心準備100份點心袋，由崙背鮮乳、台農鮮乳廠贊助提供200瓶壽山動物園聯名款保久乳，以及Kenji健司公司贊助真蔥餅、頂級巧克力巧酥脆片各100份，還有家喻戶曉的國民零食裕榮食品蝦味先也共襄盛舉，讓孩子們到動物園參訪時可以帶著快樂的心情野餐。

▲弱勢學童參訪動物園並獲得點心袋。（圖／記者許宥孺翻攝）

值得一提的是，高雄0-12歲兒童可享免費入園參觀，考量園區動物福利並節省現場排隊購票時間，壽山動物園官網導入線上預約訂票系統，將在14日上午10點開啟售票服務，請民眾先完成註冊程序後進行購票，購票成功後將產出QRcode，憑QRcode至入口閘門掃描即可快速入園。

園方提醒，如果預約人數超過1人，請在入園日到現場自動售票機取票再到入口閘門掃碼入園，團體票更設有快速通關閘道，讓家族旅遊和校外教學活動更方便。團體預約請依線上訂票系統團體預約須知進行申請，並留意回覆郵件以免向隅。另為提供多元購票管道，在7-11 ibon也可以預購壽山動物園全票及半票，KKday 平台僅販售壽山動物園全票，更多購票資訊可至ibon 或KKday官網查詢。

▲遊客可在空橋觀察羊駝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲動物認養人開心回娘家看白犀牛。（圖／記者許宥孺翻攝）