男遇地震逃命「摔出5鍋貼」！畫面曝光上萬人笑噴：瘋狂重播

▲彰化市一名男子地震逃命時跌倒，將鍋貼摔飛出去。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

今（15）日中午花蓮外海發生芮氏規模6.2強震，全台明顯感受到搖晃，位於彰化市震度更達4級。就有民眾拍下地震發生時的畫面，一名男子原本正在享用午餐，突如其來的地震，讓他急忙逃命，沒想到人沒站穩直接摔倒，連同手上餐盒裡的5顆鍋貼也一起甩出，讓人看了又心疼又好笑，讓網友笑說「忍不住一直重播」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臉書粉專「彰化縣媒體記者協會」今日稍早曬出一段影片，並配文寫下「突然強震！民眾午餐到一半逃跑摔倒。五個鍋貼變在地美食」。從影片中可見，在地震發生當下，一名身穿黑衣服的男子原本在吃鍋貼，感受到地震的強烈搖晃，便拿著的餐盒和筷子急忙起身想逃離，結果下一秒整個人摔倒在地，餐盒裡的5個鍋貼也噴飛散落一地。

短短4秒的影片發布沒多久，就有逾1.2萬的觀看次數，網友看完直接笑噴，「被地震嚇，還要餓肚子」、「抱歉，我噴笑了，忍不住一直重播」、「逃跑不忘帶糧食」、「在地美食」、「在地美食一定要吃的」、「我真的不是故意要笑的，不小心一直重播」；也有人提醒，「搖得那麼厲害時，最好不要移動比較安全啦」、「筷子插到喉嚨就慘了」。

根據新北市政府消防局提供的防災手冊指出，地震應變的基本原則，「保護自己-趴下、掩護、穩住」，首先應保持冷靜，躲在堅固的桌子下（或主要梁柱旁），保護頭、頸部，直到地震搖晃停止。

▲地震自救方法。（圖／翻攝自新北市政府消防局防災手冊）