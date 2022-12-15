花蓮猛力一晃「機車行老闆不跑」　第一反應超狂！10秒影片被讚爆

記者曾筠淇／綜合報導

地震三口訣「趴下、掩護、穩住！」不過住在花蓮的男網友林軒霆卻貼出一段影片，從畫面可見，他在地震發生時的第一反應竟是「穩住客人機車」，就怕這輛車被摔壞。而這段10秒的影片曝光後，就引發不少網友討論。

林軒霆在臉書貼出一段影片並表示，地震發生的當下，他不能跑，因為他要顧好客人的車。他也開玩笑表示，護住客人機車的他，「不愧對今年花蓮模範勞工獎！」

從監視器畫面可見，林軒霆當時一發現有地震，馬上衝到機車旁，用雙手穩住，即便搖動幅度再大，他也沒有放手。

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▲林軒霆護住機車。（圖／林軒霆授權引用）

林軒霆接受《ETtoday新聞雲》採訪時也透露，他當下雖然也擔心自己被車子壓傷，但「我們店家有義務保護好客人的愛車」，所以第一時間才會衝過去，所幸人沒事，店內東西也都沒有損傷。他也說，過去發生地震時，如果現場有其他客人，他們仍會以疏散、保護客人優先，接著才會顧及其他東西。

值得一提的是，影片雖可見林軒霆保護機車，但後方的老闆娘卻急忙著跑出去。對此，林軒霆透露，其實媽媽是很習慣地震的老花蓮人，他反而還比較擔心，但因為這次地震越搖越大，讓媽媽覺得不太對勁，所以才會趕快跑出去看看，同時也幫他按下伸降機的按鈕。

該段影片讓不少網友狂讚，「捨身相救」、「辛苦了」、「優秀」、「太敬業了」、「超敬業的，辛苦了」、「真是個好老闆」。也有網友回應，「真正搖滾區」、「搖好大，要小心安全」。

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