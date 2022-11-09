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社會 社會焦點 保障人權

屏東婦聽「檢察官」指示開戶　警勸2小時阻詐！逮18歲車手

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓老婦預備過年用的45萬元紅包錢，遇到詐騙集團佯稱檢察官，以她涉及違法案為由要先保管，家人多次勸阻無效，報警協助，經警2小時開導，她才驚覺遇騙，與警方合作，順利逮獲來取款的顧姓男子，訊後依詐欺罪嫌送辦。家屬稱讚警方的高效率，也感謝警方保住預備過年的紅包。

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局民和派出所日前接獲民眾報案，稱母親(80歲）收到自稱地檢署男性檢察官來電，指其涉及違法案件，要求交付現金以證清白，老母親信以為真，堅持要付款，幾次勸阻無效，希望警方協助。

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東警分局逮獲顧姓詐欺男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

經了解，郭姓婦人到銀行要開戶時神情有異，對於行員的提問內容支吾其詞，行員懷疑郭婦遭詐騙而通知家屬。起初郭婦面對員警詢問仍然堅持要對案情保密，不能透露給電話中檢察官以外的人知道，經過員警2小時的勸說，並且舉出很多實際案例後，她才驚覺原來真的是遇到詐騙集團。

警方確定是詐騙案後，立即成立打詐專案小組偵辦，經分析車手特徵及移動路線，於被害人再次付款給詐騙集團時，當場查獲取款車手顧姓男子（約18歲）及其駕駛之交通工具，成功阻詐45萬元，訊後依涉嫌詐欺罪移送屏東地方檢察署偵辦。

分局長黃國源表示，選舉期間警方打擊犯罪不停歇，對於同仁發揮團隊精神迅速緝捕詐騙集團予以肯定，也立即頒發破案茶給員警加油打氣。並呼籲，高齡者是假檢警詐騙的高風險族群，請民眾多關心提醒家中長輩，檢察官、警察及法院不會要求保管金錢或匯款、轉帳、監管帳戶，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

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