撞機車逃逸…警攔截飆「當我第1天當警察啊」　男秒交出毒品　

記者許展溢／高雄報導

高雄苓雅區中山二路、興中一路口，13日凌晨時，一部自小客車撞倒路邊機車後肇事逃逸，警方獲報馬上展開攔截圍捕，無照23歲駕駛被逮後還辯稱「不知道撞到車」，由於一直不配合調查，警員直接開嗆「當我第一天當警察啊」，劉才主動交出安非他命和吸食器。

▲警攔截飆當我第1天當警察啊，犯嫌才乖乖交出毒品。（圖／讀者提供）



警方當時根據車號搜尋，13日凌晨1時11分在前鎮區一心二路、文橫三路口攔獲肇事逃逸駕駛劉嫌，不過劉嫌一開始離譜的稱不知道撞到車，警方怒斥「最好不知道撞到車」，並問車上有什麼東西，劉男也稱沒有東西。

▲▼23歲駕駛被逮後辯稱不知道撞到車。（圖／讀者提供）



警方一度嗆「當我第一天當警察啊」並盤查後，劉嫌主動交付二級毒品安非他命2包，另盤查其同行33歲友人潘男所駕駛自小客車，於車內再查獲安非他命吸食器1個及安非他命1包，經詢劉嫌、潘嫌均坦承持有毒品犯行不諱，訊後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

另外，劉男涉肇事逃逸部分，警方表示，違反道路交通管理處罰條例第62條第1項可處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰。逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，已依規定予以開單告發，同時再查出肇事駕駛劉嫌、潘嫌都無領有汽車駕照，也違反道路交通管理處罰條例第21條規定，可處新台幣6000元以上12000元以下罰鍰。

▲警方表示，劉嫌、潘嫌都沒有汽車駕照。（圖／讀者提供）