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四海幫海森堂搞投資詐騙　半年狠撈千萬！警扣勞力士名錶

記者張君豪／台北報導

刑事局偵二大隊宣布偵破四海幫經營假投資詐騙詐騙集團，短短經營半年得手逾千萬元新台幣，刑事局會同新北市中和、海山分局、台北市刑大偵三隊、北投分局共組專案小組追查，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，警方11月起陸續收網，逮捕四海幫海森堂陳姓主嫌（37歲）及涉案共犯15人，其中有四海幫背景成員多達9人。

▲刑事局逮捕有四海幫海森堂背景的陳姓主嫌及涉案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕有四海幫海森堂背景的陳姓主嫌及涉案共犯。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲刑事局逮捕有四海幫海森堂背景的陳姓主嫌及涉案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查，四海幫透過「TINDER」、「INSTAGRAM」等社交平台，以假冒帥哥美女老梗與被害人搭訕，並透過臉書刊登徵才廣告，進一步以話術誘騙被害人利用假投資平台投資外匯、虛擬貨幣。

四海幫成員相當有行銷頭腦，利用臉書開創經營有流量點擊率的粉絲專頁，並張貼「防疫宅經濟」、「汪財做工」、「打單高手」等廣告，誘騙民眾點擊廣告後對談，透過詐騙機房話務手投入後續邀約詐騙，警方陸續在11、12月期間發動突襲搜索，分批逮捕海森堂陳姓主嫌極其共犯。

▲刑事局逮捕有四海幫海森堂背景的陳姓主嫌及涉案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮四海幫海森堂成員陳男及涉案共犯，查扣犯案設備及大筆現金。

檢警並當場查扣犯罪用手機61支、電腦主機26台、WIFI分享器、監視器主機、四海幫信物1批，並搜出贓款233萬7千餘元、市值約180萬元的勞力士手錶2支、市值20萬元金飾一批、市價百萬元名車一部，總價值約583萬，直接截斷四海幫海森堂不法獲利，警方藉此宣示貫徹系統性掃黑策略。

▲刑事局逮捕有四海幫海森堂背景的陳姓主嫌及涉案共犯。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局調查，陳男經營的投資詐騙集團以「Binpro」、「MFT」、「SGP」、「Xinyu」等委外撰寫的網路交易平台，吸引被害人投資實施詐騙，並利用出金需加碼等話術誘騙被害人投資，檢警初步清查已有20餘位被害人，被騙金額高達上千萬元新台幣；警詢後依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送新北地檢署偵辦、檢察官複訊聲押陳姓主嫌等3人獲准。

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