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台南88槍案！孔祥志名列刑事局查緝專刊　曾告訴友人「要幹大事」

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南學甲88槍重大槍擊案至今未偵破，檢警日前先後發布「紅龜」洪政軍、孔祥志通緝，孔、洪2人正式列名刑事局「重要緊急查緝專案」，台南市警局長方仰寧指出，孔祥志與洪政軍2人為共犯，將全力追緝到案釐情中。

據了解，孔祥志幾個月前就曾經告訴友人，「要做一件驚天動地的大事」，犯案前幾個月還刻意待在北部，製造不在場證明，而他11月6日因為酒駕在桃園被警方攔下，4天後就在台南犯下88槍重大刑案。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年九合一大選前16天，台南市學甲區發生重大槍擊案，市議員謝財旺服務處等2處處所，被槍手持衝鋒槍連開88槍，鐵門及公司彈痕累累，槍手逞兇後騎機車從容逃逸，並改懸3次失竊車牌，製造「斷點」影響檢警偵辦。警方案發後查獲1名郭姓共犯，郭嫌只坦承有碰過槍手所騎機車，但不知槍手身分。

選後，台南市議長郭信良及立委陳亭妃及國民黨台南市議會黨團，紛紛召開記者會，質疑警方遲遲未破88槍槍擊案是否另有隱情。市警局長方仰寧急忙否認，並表示警方已掌握特定對象追緝中。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署則指出，2022年11月10日上午6時50分許，接獲台南市察局通報學甲發生槍擊案後，檢察長當日立即指示分案，並指定交由檢肅黑金專組主任檢察官與二位檢察官組成專案小組，積極指揮並與警方聯繫案件之偵辦。

▲台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，檢警至今未宣布破案，被害人謝財旺指出，槍手是智慧性有計畫犯罪，他能體會警察很辛苦，不會強迫為難警察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

槍擊案發生後，專案小組隨即鎖定參與之郭姓共犯，並於當日核發拘票將郭姓嫌犯拘提到案，經檢察官訊問後，於11日立即向台南地院聲請羈押，惟台南地院以新台幣2萬元交保，檢察官不服提起抗告，台南高分院發回後，台南地院仍諭知以6萬元交保。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署表示，傾力支援專案小組，檢察官仍持續奮鬥努力，與市警局之專案小組除每日聯繫討論案件進度及交換意見外，並每周定期、不定期在市警局或南檢署召開多次專案會議，討論所有細節及如何有進一步偵查作為，本案目前已有掌握多名共犯，團隊鍥而不捨，務必將不法之徒繩之以法，以維社會秩序。

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊發布外號「紅龜」的洪政軍要案通緝，請全國各警察機關協助追緝。

台南市警刑警大隊12月1日突發布1名外號「紅龜」的洪政軍通緝之要案查緝，請全國各警察機關協助追緝；據了解，2014年9月7日凌晨發生的台南新化擄人斷掌案，現年41歲的「紅龜」洪政軍，當時涉嫌夥同謝、蘇、許、鄭等人，到新化崙仔頂林姓屋主住所和劉姓被害人談判，雙方一言不合發生扭打。洪嫌當場持槍開槍恫嚇，並將劉姓被害人綑綁押往善化胡厝里一民宅，疑拿菜刀將被害人雙掌從手碗處砍斷，而後帶被害人前往台南市立安南醫院，叫劉男自己下車就醫，劉男斷掌被洪嫌等人丟棄在台17線國聖大橋附近，劉男從此斷掌殘廢。

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

案發後警方逮捕駕車的鄭嫌，追查出洪嫌等人涉案，2015年將洪嫌等人緝獲，惟洪嫌2017年被依傷害罪通緝，2019年被依妨害自由通緝在案，1日檢警再度鎖定紅龜發布通緝，外界懷疑與洪嫌可能涉及學甲88槍槍擊案有關。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局在5日發布職務異動，將原學甲警分局長蔡宗昌（上）和保安警察大隊長劉全福（下）2人職務對調。

▲學甲分局長將由保安警察大隊大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝）

而後台南市警局在5日發布職務異動，將原學甲警分局長蔡宗昌和保安警察大隊長劉全福2人職務對調。隔天6日台南地檢署正式發布涉嫌學甲88槍槍擊案犯嫌35歲男子孔祥志槍砲通緝，槍擊案有重大突破。

孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名，其中對孔祥志敘述其外號「恐阿」，高約178公分、中等身材、短髮，查緝原因係台南地檢署2022年12月6日發布槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇通緝，可能出入藏匿處所在台南及台中等地，查緝時請注意本身安全。

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲孔祥志、洪政軍，8日在刑事局「重要緊急查緝專案」上名列1、2名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南學甲88槍槍擊案，台南市議員謝財旺等人服務處及1家公司遭槍手持衝鋒槍射擊88槍，南檢6日發布孔祥志涉嫌該槍擊案槍砲及恐嚇罪通緝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局長方仰寧在學甲分局長交接儀式上表示，專案小組會持續運作，弄到案情有眉目才會解散。方仰寧強調會依犯罪證據持續偵辦，不受流言、揣測或其他政治等因素影響偵辦腳步，證據查到那就辦到那，但所有傳聞警方都會視為重要資訊，會加以過濾查證，盡全力給社會交代。

▲台南市警局發布人事異動，學甲分局長蔡宗昌調台南市警局保安大隊長，其缺由原保安大隊長劉全褔接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長方寧表示，孔、洪2人是共犯結構，發布要案查緝就是希望透過全國警察力量，全力追緝2人到案釐清案情與疑點。

方仰寧也否認檢警不同調，表示南檢發布孔嫌通緝有事先通知警方，檢警雙方合作無間，十分良好。而目前檢警列為要案通緝的孔祥志、洪政軍之間的關聯，方寧表示，孔、洪2人是共犯結構，發布要案查緝就是希望透過全國警察力量，全力追緝2人到案釐清案情與疑點，至於嫌犯是否偷渡出境，專案小組並不排除任何可能，但未有明事證證明之前，會謹慎以對全力辦案。

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