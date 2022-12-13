佯稱賴清德胞兄收購字畫　開120億芭樂票！收藏家慘遭竊百件精品

記者張君豪／台北報導

新北市知名蔡姓書畫收藏家，遭天道盟天德會成員張男以假冒副總統賴清德親兄收購高價古董為由，持120億元新台幣的芭樂票詐騙搜刮上百件包含張大千、李可染、黃君璧、于右任、王王孫等近代名家字畫，蔡男兌現支票遭銀行拒絕後，今年9月位於新北市三峽區國際一街、收藏精品書畫的豪宅遭兩名竊賊入侵搜刮上百件精品字畫，損失慘重，蔡男到刑事局報案求助。

▲黑幫假冒賴清德胞兄特助、掮客收購字畫、開出120億元天價芭樂票。（圖／記者張君豪翻攝）

▲被害收藏家所藏書法名家于右任的真跡。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局據此展開開調查，並與北市大同分局、新北市三峽分局共組專案小組，報請新北地檢署福股檢察官指揮偵辦，鎖定三峽地區天道盟正義會的男子、綽號海哥的張靖海（57歲），張涉嫌教唆陳男（40歲）扮演副總統賴清德胞兄的特助、楊女（36歲）扮演賴清德胞兄秘書，出面向蔡姓收藏家偽稱，府院高層要收購大量珍稀字畫。

蔡男誤信進行交易，張嫌等人持某民眾因住宅竊案遺失的淡水第一信用合作社的支票，先後開出約6張、面額高達120億新台幣的支票進行交易，蔡男收票後到銀行兌現遭拒，張嫌等人辯稱「交易金額過大、要先找鑑定師師釐清古董字畫的真假」。

▲被害收藏家遭竊取的部分瓷器、玉器。（圖／記者張君豪翻攝）

期間該集團扮演交易掮客的黃男（48歲），今年9月30日以驗貨名義到蔡男位於三峽區豪宅，卻趁機偷走蔡男家中的晶片和鑰匙，之後張嫌教唆周、劉兩名慣竊搭計程車到蔡行藏家三峽住處，搜刮上百幅名家字畫、玉器、青銅器、官窯瓷器等精品古董。

被害人發現交易跳票後家中精品失竊，憤而到刑事局報警求助。警方調閱監視器，鎖定兩名慣竊搭乘計程車涉案，捲走大批故董書畫精品，被害人報案時附上失竊的古董精品清單，上百件的名家字畫自估價格達120億元新台幣。

專案小組10月起陸續拘提張姓主嫌及假扮賴清德胞兄特助、掮客的3人到案，再拘提楊女及搜刮古董的2名慣竊到案，張姓主嫌因涉及大同區另件古董詐騙案遭收押禁見，他坦承涉案，警方並在他住家、倉庫中找回包含于右任字畫的70多件古董精品。

警方訊後依觸犯組織犯罪、詐欺、竊盜等罪嫌移送假冒政要買古董的6人，訊後張姓主嫌及假冒賴清德親人特助的陳嫌、掮客黃男3人遭法院裁定羈押禁見，檢警追查發現，香港有富商收藏家也遭相同手法詐騙，正循線擴大清查。

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