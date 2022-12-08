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社會 社會焦點 保障人權

天道盟角頭網購「貓砂」藏5公斤K毒...市價千萬　怕妻扛罪主動投案

記者張君豪／台北報導

桃園天道盟正議會黃姓角頭涉嫌利用國際網購「貓砂」，走私進口大批高純度毒品，關務署台北關在該貓砂郵包進口時，發現X光掃描出現異狀展開追查，檢警關務署共組專案小組追查，發現原來收貨人只是無辜被冒用證件通關的人頭，鎖定進口市價約750萬元、重達5公斤K毒的藏鏡人是天道盟黑幫成員，日前展開調查行動後，將黃姓主嫌移送法辦。

▲刑事局偵三大隊逮捕天道盟正義會黃姓角頭，起獲5公斤K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊逮捕天道盟正義會黃姓角頭，起獲5公斤K毒。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊逮捕天道盟正義會黃姓角頭，起獲5公斤K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：今年6月間，財政部關務署聯合刑事局偵三大隊查出一個從「德國」以「寵物用品-貓砂」名義寄出的國際包裹，通關郵包內藏毒品K他命5袋，經關務人員會同警方開箱清查，發現該批K毒總重達5.1公斤，關務署與刑事局立即通報台北地檢署指揮，組成專案小組深入追查。

警方循線先逮捕實際收貨人陳男、監控收毒的上手陳、鄭兩名共犯，警方根據3人的往來通聯記錄，溯源追出負責居間統籌收包裹、交接運毒的居然是一名年僅29歲的廖姓女子，警方陸續搜網逮捕上述涉案犯嫌。

▲刑事局偵三大隊逮捕天道盟正義會黃姓角頭，起獲5公斤K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵三大隊逮捕天道盟正義會運毒手，查扣5公斤K毒。（圖／記者張君豪翻攝）

這起跨機關查緝台德運毒案件，警方收網查扣高純度K他命、犯罪用手機13支、磅秤台及39萬4千餘元等贓證物，警方粗估該批毒品市價逾千萬元新台幣。

檢警追查發現，廖女是桃園天道盟正義會黃姓角頭之妻，但黃嫌在小弟落網後就離家潛逃，檢方據此發出通緝令，後來黃嫌深恐愛妻背跨國運毒重罪，9月底主動聯繫刑事局幹員出面投案，警詢後依觸犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例將涉案6人移送台北地檢署偵辦。

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