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毒蟲仿《絕命毒師》網路自學罕見P2P製毒術　成品剛做好就被逮

▲刑事局逮捕邱男涉嫌透過網路製毒課程自學P2P製程製造安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕邱男涉嫌透過網路製毒課程自學P2P製程製造安非他命。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊日前透過毒品大數據以及管制類原料設備分析，鎖定新莊一名邱姓男子（52歲、毒品前科）涉嫌製作安毒，刑事局會同新北市警刑大、新莊分局、台北市警信義分局共組專案小組展開調查，並報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組蒐證半年，發現邱嫌陸續購買PH測試儀、酸鹼度計、酸鹼測試紙、小型加熱爐、甲醇、異丙醇、化學用品碘、氫氧化鉀、分液漏斗等製造第二級毒品安非他命物品，警方會同刑事局鑑識中心化工專業人才，研判邱嫌以進口非化學管制原料「苯甲醛」當安毒先驅原料，自學合成P2P（苯丙酮）後再煉製甲基安非他命。

▲刑事局逮捕邱男涉嫌透過網路製毒課程自學P2P製程製造安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，該類P2P苯丙酮安毒製程，成本僅需傳統麻黃素煉毒紅麟還原製程一半左右，且過程不會產生傳統練製安毒的特殊惡臭氣味，P2P合成安毒法、製程短產量大；日前專案小組研判邱男DIY工廠已經製出安毒半成品，緊急在11月28日發動搜索，希望阻絕該批產製安非他命流入市面。

▲刑事局逮捕邱男涉嫌透過網路製毒課程自學P2P製程製造安非他命。（圖／記者張君豪翻攝）

警方到邱嫌居住的新莊區社區大樓搜索，查扣上述製毒化工設備，並起獲安毒半成品，大量合成P2P苯丙酮；訊後警方依違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令3萬元交保候傳。刑事局指出由於苯甲醛並非法務部列管製毒先驅原料，警方將據此案例報請法務部「法務部毒品審議委員會」建請列管。

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