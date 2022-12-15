大觀音亭暨祀典興濟宮舉辦　觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮將於16日再與國立成功大學人文社會科學中心、國立金門大學人文社會學院，舉辦「觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮將於16日再與國立成功大學人文社會科學中心、國立金門大學人文社會學院這二個學術合作單位，共同主辦第11個年度的「觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會」，將邀請海內外50位學者、200位學員，以實體和線上方式共同參與研討會。

今年的「觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會」，由府城觀興文化藝術基金會、國立成功大學中國文學系承辦。基金會侯明福會長說，過去10年，大觀音亭暨祀典興濟宮分別在台南、金門、漳州、越南，與各地大學合辦過「周懋琦與祀典興濟宮」、「祀典興濟宮暨保生大帝信仰」、「觀音信仰」、「月老信仰」、「虎爺暨動物神祇信仰」、「寺廟文資保存與社會貢獻」、「世界保生大帝信仰」、「亞洲觀音與女神信仰」、「寺廟之美」、「籤詩文化」等主題多樣的學術研討會，成果豐碩，備受學術界、宗教界所矚目。

侯明福會長表示，今年是繼「觀音信仰國際學術研討會」（2014年）、「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」（2019年）之後，第三度以觀音信仰為主題，而且擴及與觀音合祀的其他神祇，祂們為什麼會跟觀音佛祖在一起被供奉？著實令人感到好奇。例如有學者注意到台灣最早有供奉十八羅漢的地點正是在大觀音亭，而目前大觀音亭中月下老人的神龕其實是承達摩祖師相讓而來，位於註生娘娘脅侍位置的花公、花婆對於求子心切的信眾來說也有其不容忽視的地位。

成大中文系陳益源特聘教授說，為了延續大學與寺廟的學術合作，2022年「觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會」，特別邀請北京中央民族大學邢莉教授進行一場主題演講之外，另將發表16篇學術論文，內容包括從古代（遼代）到當代的觀音信仰、從中國大陸到台灣（新北、桃園、嘉義、台南、高雄、屏東等地）的觀音信仰，以及日本、韓國、越南、馬來西亞、新加坡等國的觀音信仰，而且另有涉及觀音及其合祀神祇（除了固定的幾組配祀神之外，還有地藏王菩薩、玄天上帝、齊天大聖等）的深入討論，議題多元，內容有趣。

大觀音亭暨祀典興濟宮吳福春董事長表示，亭宮日前剛舉辦完「觀興風采：十年大事紀成果展（2011-2020）」，馬上又有一項年度重頭戲登場。自2012年起，已連續十年和學術單位合辦宗教文化國際學術研討會，可說是全台絕無僅有的成功個案。今年再與國立成功大學人文社會科學中心、國立金門大學人文社會學院這2個學術合作單位，共同主辦第11個年度的「觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會」，彰顯本亭宮朝向文化宮廟、優質宮廟的方向前進，展現宗教團體對宗教文化傳承的責任與成果，歡迎各界共襄盛舉。