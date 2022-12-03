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大觀音亭暨祀典興濟宮　「觀興風采」10年大事紀成果展

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，連續10年獲得內政部「宗教公益獎」表揚，更於今年獲得行政院「宗教公益深耕獎」殊榮，亭宮於3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，相當肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。

立委陳亭妃、議員許至椿、陳怡珍、沈震東，和民政局長姜淋煌、文化局主任秘書林韋旭、北區公所區長李皇興等人都來參與開幕。

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▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

董事長吳福春歡迎各界前來參觀亭宮過去10年的成果，他強調宮廟連續10年和學術單位合辦國際學術研討會，可能是全台絕無僅有之事，亭宮朝向文化宮廟發展，雖是亭宮的一小步，卻代表宗教界未來發展的一大步﹗特別要感謝基金會長侯明福10年來對文化推廣的堅持精神，和成大特聘教授陳益源大力促成。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，台南市登記的寺廟就有1647家，且因是全台開發最早的地區，很多寺廟都有「開基」和「祖廟」之資格，欣然見大觀音亭暨祀典興濟宮以其歷史悠久的老廟資格，率先推動宗教文化教化工作，足為表率。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

侯明福會長是帶領亭宮發展文化宮廟的重要角色，他介紹時表示，自他進入宗教界以來，一直認為廟宇不應只是讓信眾拜拜的場所，而應該發揮更多的文化、教育、社會公益的角色，近年來全力推動宗教文化向下紮根，很高興和教育學術合作，尤其是去年以「古蹟即教室」為主題的教學活動，就是在本亭宮舉行，如此能讓學生看到宗教文化良善的作用。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳亭妃立委、陳怡珍議員和林韋旭主秘等人，都非常肯定亭宮朝向文化宮廟發展的目標，具有領頭羊的角色，讓更多的宮廟看到宗教文化具有很大的社會責任，是整體發展一股相當穩定的力量。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接著，由侯明福會長帶領來賓參觀成果展，姜局長全程參與，稱許亭宮實在的推展宗教文化和文化資產保存，展出成果豐碩，令人大開眼界。展出內容包括民國1百年（2011）至2020年，亭宮發行的刊物和季刊，更有很多和各界交流的宗教文化活動，例如「311日本海嘯大地震」時，因交誼單位「日本道觀」位在福島災區，於是捐贈當地紅十字會1000萬日幣，日後並參加日本道觀舉辦的「慰靈碑」揭幕儀式，感受到日本友人感謝台灣人的愛心。
另外，還有應成大博物館之邀，將保生大帝藥籤帶至歐洲捷克博物館展出，讓西方人看到保生大帝宗教醫學方法，和東方獨特的宗教信仰，並有廟方保護文化資產文物的努力等等。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮，3日上午舉辦「觀興風采十年大事紀成果展（2011~2020）」，立委陳亭妃等民意代表和民政局長姜淋煌等人見證，肯定亭宮展現宗教團體對宗教文化傳承的責任感。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在台灣超過百年以上歷史的宮廟何其眾多﹗臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮成立超過370多年，為台南市供奉觀音佛祖和保生大帝著名的老廟，隨著時代的演進，體認宮廟不是年代久遠就可屹立不搖，宗教的發展必須是永續綿遠，因此更應負起文化、教育、傳承的責任。成果展至成果展至12月11日，每天早上9時至下午4時為止，歡迎各界前來參觀交流。

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