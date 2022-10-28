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北大復旦等名校52人學術不端被揪出　項目申請書內容抄襲佔多數

▲大陸國家自然科學基金委員會,論文示意圖。（圖／CFP）

▲大陸國家自然科學基金委員會。（圖／翻攝官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家自然科學基金委員會爆出46起學術不端行為，引起學術界震撼。包括來自北京大學、復旦大學、南開大學、上海交通大學、西安交通大學等名校和科研機構的52名學者涉入其中。大陸國家自然科學基金委員會指，論文抄襲、篡改等審查程序涉密，不方便向公眾公開，存在項目申請書抄襲或論文抄襲剽竊問題的佔大多數。

▲大陸國家自然科學基金委員會,論文示意圖。（圖／CFP）

▲大陸國家自然科學基金委員會半年內揪出77名學術不端者。（示意圖／CFP）

《天目新聞》報導，《2022年查處的不端行為案件處理結果通報》已經累計發佈三批次，半年內累計查處77名學術不端者。按被查處人數，排序前兩名高校分別是，西安交通大學4人及上海交通大學3人。

通報顯示，被通報的52名項目申報者，存在項目申請書抄襲或抄襲剽竊問題的佔大多數，有32名之多。此外，還存在偽造論文、篡改研究數據、篡改圖片、代投論文、項目申請書抄襲剽竊、委託他人代寫項目申請書等問題。

透過名單可以發現，不少被通報者是醫學院校學者或一線醫生。其中，復旦大學附屬腫瘤醫院主治醫師玄一發表的論文，存在圖片不當操作、使用混亂等問題，並在項目申請書中存在虛假資訊。

此外，上海交通大學附屬第六人民醫院心血管外科主任勵峰，項目申請書存在抄襲剽竊問題；大連醫科大學藥學院院長彭金詠，發表的論文存在圖片使用混亂等問題並在項目申請書中存在虛假資訊。

據了解，大陸國家自然科學基金設立的初衷為，推動自然科學基礎研究、促進基礎學科建設、發現和培養優秀科技人才等。目前，被通報人員已被追回項目資金、取消國家自然科學基金項目申請和參與資格。

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