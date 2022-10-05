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韓國「亞洲藝術鑑定交流研討會」　亞洲藝術專家共襄盛舉

▲台南市文化基金會的專業董事、李昌鈺的首席徒弟、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士與前畫廊協會理事長張學孔，代表台灣至首爾參與研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市文化基金會的專業董事、李昌鈺的首席徒弟、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士（右1）與前畫廊協會理事長張學孔，代表台灣至首爾參與研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

韓國畫廊協會 在首爾首次召開「亞洲藝術鑑定交流研討會」，鄰近亞洲國家，包括台灣及日本的藝術鑑定專家和學者共襄盛舉，在疫情之後首次共同探討亞洲藝術及鑑定市場的現狀和未來。

在此次「亞洲藝術鑑定研究交流會議」上，韓國鑑定專家尹容哲及前日本畫廊協會會長山本豐津等重量級亞洲藝術專家都分別提出各自對目前亞洲藝術市場及鑑定的見解。韓國的尹容哲表示，此時，對藝術鑑定的興趣正在上升，首次以亞洲為中心談論藝術鑑定的研究交流會，成為了最有意義的活動。此次交流會，我們將繼續以亞洲為中心而拓展交流。隨後前日本畫廊協會會長山本豐津講述日本國內雖然對藝術品真僞鑑定有系統性的部分整頓，但仍可切實感受到鑑定體制的不完善。

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台南市文化基金會的專業董事、李昌鈺的首席徒弟、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士與前畫廊協會理事長張學孔受韓國畫廊協會邀請代表臺灣至首爾參與研討。

▲台南市文化基金會的專業董事、李昌鈺的首席徒弟、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士與前畫廊協會理事長張學孔，代表台灣至首爾參與研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

作為首位取得英國鑑定學博士學位的華人，葉國新博士縱橫藝界數十年，曾成功鑑定出胡適先生失落手稿、書畫大家傅抱石、張大千等巨擘真跡。他十年磨一“鑑”，出版共72萬字的鑑定研究專書《墨海春秋：古今書畫藝術鑑藏研究》，被美術館及國內外藝術鑑定機構爭相收藏。他不僅在一些大專院校美術系開設書畫鑑定與市場研究相關課程，曾任國立臺灣美術館「全國美展水墨類」諮詢委員及國立國父紀念館「中山青年藝術獎」水墨類評審委員，也曾受邀至法務部司法官學院「檢察首長領導研習班」、刑事警察局與警察大學鑑識科學系等舉辦講座。作為國立台灣美術館諮議委員、國立歷史博物館展覽諮詢委員及國立中正紀念堂典藏審議委員，他常為國內外博物館、收藏家、拍賣公司及公家機關擔任藝術鑑定諮詢顧問。近期他又應文化部藝術發展司邀請，擔任「藝術品鑑定鑑價機制工作會議」諮詢委員及「訂定藝術品鑑定鑑價作業參考準則暨研提人才培育機制」 審查委員等，對於臺灣「藝術品鑑定/鑑價制度」的發展現況，乃至對書畫鑑定學門之未來發展均不遺餘力。

▲台南市文化基金會的專業董事、李昌鈺的首席徒弟、墨海樓國際藝術研究機構創辦人葉國新博士與前畫廊協會理事長張學孔，代表台灣至首爾參與研討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

葉國新博士深度洞察台灣藝術市場作偽猖獗、鑑定機制不健全、鑑定人才甄選及培訓力度不到位等問題，在題為「台灣藝術現狀與鑑定制度」的報告中總結了目前臺灣藝術品鑑定的現狀，並提出需要建立「藝術品鑑定鑑價作業」的準則基礎、建置相關「有效樣本」資料數據庫和鑑定人才培育機制等方案，並倡議創建亞洲共同的藝術評估標準。前臺灣畫廊協會理事長張學孔提出在政府機關的領導下，應與公共機構、鑑定專家、研究機構和學術團隊組成「藝術鑑定指導委員會」，以推動「藝術品鑑定鑑價作業」準則與國際接軌，引進國際需求，提高國際間的科研交流及產業互動。

韓國畫廊協會鑑定委員會也感謝來自台灣的葉國新博士等一行，在研討會所發表報告對韓國藝術品鑑定制度的發展方向提供了重要參考依據。葉國新博士受訪表示很榮幸可以受邀至韓國參與亞洲的藝術鑑定研討活動，他覺得「藝術是不分國界的真、善、美結合」，希望藉由藝術品鑑定機制的成熟，讓愛好藝術者可以收藏到符合個人喜好的「真跡」佳作，遠離「偽品」，進一步為保存文化藝術貢獻一份心力。

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