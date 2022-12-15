蛇蠍女逃死！全家恐怖分工殺包養男　死者友怒：他們只為錢就殺人

▲彰化蛇蠍女殺包養男。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

蛇蠍女林姝妤聯手父母、弟，陳姓友人提供安眠藥後，將張姓男友(51)殺害棄屍，再將其473萬元存款提領一空，今被被判處無期徒刑，張男友人得知判決結果，為張男抱不平，怒轟「林女為何不是判死刑？父母也輕判，他們是為了錢才去殺人」，而張男的家人案發至今仍非常低調，今天宣判沒有到場，尚未出面回應。

據了解，林姝妤與張男為男女朋友，2人相差20歲，張男不但每個月給她10萬元生活費，還買BMW給她開，沒想到最後慘被林女一家人設局暗殺，屍體還遭矇眼綁手，手段殘忍。

▲彰化蛇蠍女殺包養男。（圖／翻攝自網路）

林女當時被警方逮捕時仍避重就輕，甚至對檢警隻字未提到有被張男包養過，也不承認有提領張男的錢，只坦承有跟張男到海邊同遊，雙方起了口角衝突，同行的友人才挺身而出，將張男殺了，並將他棄屍，其餘的不願意多說，被警方依殺人罪將林女移送彰化地檢聲押獲准，並求處重刑。

如今隨著案情水落石出，她也一肩擔下刑責，並向法官坦承犯行，是因為不滿與張男相處不睦，才萌下殺機，但也因為發現張的473萬元存款，認為「不拿白不拿，」才會在棄屍後，與家人拿著金融卡前往ATM提領現金。

張男的朋友今天得知判決出爐，紛紛為張男抱不平，認為「林女為何不是判死刑？父母判那麼輕？他們是為了錢才去殺人耶」，而張男的家人今天宣判也沒有到場，則非常低調，尚未出面回應。