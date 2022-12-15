蛇蠍女謀畫4個月殺包養男理由曝　「有教化遷善可能」逃死刑

記者唐詠絮／彰化報導

彰化蛇蠍女林姝妤因不滿與張姓男友(51歲)經常發生爭執，並覬覦名下470萬元存款，與父林益全、母林劉秀珍、弟林韋守，林弟友人陳男提供1顆安眠藥，再下手殺人、棄屍，合議庭法官認為被告等坦承殺人犯行，猶有教化遷善可能，今天上午10點宣判林女被判無期徒刑、其餘人等則判處6年至17年不等刑期，林女一家4人皆續押。

▲彰化蛇蠍女一家4人殺包養男。（圖／翻攝自網路）

全案檢方今年３月偵查終結，認林姝妤一家４人預謀殺人犯行重大，依殺人罪起訴並求處重刑，今天判決出爐，檢方表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

▲消防救護員在東螺溪找到空心磚及張男遺體。（圖／ETtoday資料照）

判決書內容指出，林姝妤因無意忍受長期與張男爭吵，又因覬覦張持有帳戶內大筆款項，於去(2021)年6、7月間，就有殺害張男的念頭。而林姝妤之父林益全、母林劉秀珍、弟林韋守亦認張男從事非法「金流」工作，且曾有暴力對待林姝妤，而反對其等交往。先由林韋守向友人陳昱惟說明殺人計畫後，由陳昱惟提供安眠藥1顆，再由林益全及林劉秀珍選定東螺溪作為棄屍地點，並先將棄屍工具放置於該地點。

▲彰化蛇蠍謀殺包養男。（圖／翻攝自網路）

10月16日12時許，林姝妤偕同張男返回彰化縣住處，林劉秀珍將安眠藥磨成粉狀加入飲料內，並拿給張男服用，再由林姝妤駕車，搭載張男（坐副駕駛座）、林益全、林劉秀珍及林韋守，一同前往漢寶濕地。嗣於同日13時30分許抵達後，因車內過於擁擠，不好下手，林姝妤、林劉秀珍遂先下車，留林益全及林韋守在車上，林益全即拿出預藏繩子1條，自後座緊勒張凱鈞頸部，林韋守則在旁預防張凱鈞掙扎，使之窒息，當場死亡。

▲消防救護員在東螺溪找到空心磚及張男遺體。（圖／ETtoday資料照）

嗣於同日天色轉暗後，將張凱鈞屍體頭部、腳部均套上黑色塑膠袋，以童軍繩纏繞打上繩結固定，並將空心磚2塊綁在張凱鈞屍身上，並撿拾岸邊石頭壓在屍體上，以免浮出水面。

林姝妤等4人殺害張男後至等待天黑棄屍之期間，林姝妤告訴林劉秀珍其有取得附表所示張的帳戶提款卡，林益全、林韋守隨後亦知悉該情，皆認為帳戶內存款為不義之財，「不領白不領」，遂共同前往超商提款機，提領現金473萬元。

林姝妤等4人因擔心屍體仍有可能浮出水面而遭查獲，復於10月17日14時37分許，再次夥同陳昱惟前往棄屍地點，由林益全、陳昱惟穿上潛水裝後下溪查看屍體位置，並搬運岸邊較大之石頭壓在張男的屍體上，以避免屍體浮出水面或遭溪水沖至岸邊而遭人發現。

法官審酌被告等人之犯罪動機，犯罪計畫縝密、並徹底執行，觀念偏差、罔顧人命，造成被害人死亡之不可回復損害，亦使其家屬因失去至親而受有精神上莫大痛苦，所生損害極為重大，嚴重破壞社會治安，實應量處重刑。

再考量首謀為被告林姝妤，推由被告林益全下手實施殺害，被告林韋守則在旁預防被害人掙扎；由被告林姝妤及林劉秀珍持卡提款；由被告林益全、林韋守及陳昱惟下手實施遺棄屍體等，迄未賠償被害人家屬任何損害或達成和解。

法官念及被告林姝妤雖有謀財之意，但亦係因無法妥善處理感情糾紛而起意殺害被害人。至被告林益全、林劉秀珍及林韋守係因被害人無法善待家人（即被告林姝妤）而決議殺害，終究與正常之社會人，僅為一己之私，而殺人滅屍之殘暴不仁者有所不同。

另被告等人終究坦承殺人犯行，尚非全然泯滅人性，猶有教化遷善可能，量處如附表及定其等應執行之刑，且就被告林姝妤強盜殺人部分，依法量處無期徒刑宣告褫奪公權終身。

被告林益全、林劉秀珍、林偉守等人有期徒16年至17年不等；被告陳昱惟有期徒刑6年6月，並依法對被告林姝妤宣告褫奪公權終身。被告等人提領之現金473萬元及被告林姝妤犯後拿取被害人身上現金5千元，均為犯罪所得，俱依法沒收。