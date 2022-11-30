刪除好友後仍收到LINE訊息！他曝「1功能」要打開：才能完全阻擋

▲原PO驚訝，LINE原來可以直接刪除好友。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

LINE因為功能齊全，很受台灣人歡迎，除了可以傳訊息之外，還能講電話、視訊，不過，有沒有遇過好友名單太多，找不到要聯絡的人的困擾？就有網友表示，最近要整理LINE好友，意外發現原來可以直接刪除好友，貼文一出，掀起討論「可以刪好友已經很久了」，還有網友提醒，要開1功能才能完全阻擋訊息。

原PO在PTT發文，「LINE好像可以刪除好友了？」昨日整理好友名單，意外發現居然可以直接刪除好友，不需要先設隱藏，再到隱藏名單裡面刪除，直接長按好友，接著就會出現「刪除」的選項。

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第一次見到此功能的原PO很震驚，「請問有人測試過這是真的刪除，還是跟之前一樣，只是假刪除，要真刪除還是要先隱藏後再刪？身邊沒有人可以測試，想問有沒有人嘗試過的，謝謝！」

貼文一出，底下網友解釋「是真的刪除」，而且這個功能已經開放很久了，「我記得蘋果早就可以直接刪了」、「安卓也可以刪很久了，記得今年有一次整理就看到刪除選項了」、「以前要刪除只能去封鎖名單，而且一次只能刪一個，超難用」。

另外也有網友提醒，如果刪除了好友，對方的名單還是會有自己的名字，並沒有解除好友關係，對方還是可以傳訊息，必須另外開啟「不在好友內不能傳訊」的功能，才能阻擋，「新版本可以直接刪了，舊版本要隱藏，不過確實是單方面的，因為畢竟不是社群網站」、「刪了對方不會知道，但封鎖對方有辦法知道」。





▲長按好友名單，即可刪除好友。（圖／記者施怡妏攝）

本站之前曾報導《刪除、封鎖、隱藏一次懂！LINE公布好友整理術》，LINE官方公開好友整理術，介紹刪除好友、隱藏好友與封鎖好友的差別。隱藏好友並不會影響聊天、對話的進行，仍可收到對方傳送的訊息。封鎖好友後，對方將不會出現在好友名單中，將不會再收到對方傳送的訊息。

刪除好友代表已從好友列表中移除對方。當對方再次傳訊息給您時，會跳出視窗「確認是否要將此人加入好友」，可選擇重新加入或是封鎖。若不想再收到已刪除好友的訊息，可至LINE主頁右上角「設定」在隱私設定開啟「阻擋訊息」，即可阻擋來自非好友的訊息。

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