她酒醉被進入覺得好陌生　隔天靠「背上刺青」認出…是男友麻吉

▲王男見好麻吉的女友喝到爛醉，潛入房間性侵得逞，女子朦朧間看到他背上的刺青成為提告證據，王男被判3年6月。（示意圖／pixabay）

記者蔡怡萍／宜蘭報導

女子小蘭（化名）與男友、男友的3名好友一同到宜蘭包棟民宿遊玩，其中一名友人王男竟趁小蘭喝得泥醉，潛入她休息的房間內對她性侵，還笑問「舒不舒服」，小蘭暈到無法分辨對方是誰、只在朦朧間看到對方背上的刺青圖案，她酒醒報案後，警方要當時出遊的4名男子脫下衣服檢查，發現只有王男背上有刺青，宜蘭地院依乘機性交罪，判他有期徒刑3年6月。

判決指出，小蘭在今年3月21日時，與男友以及男友的3名友人到宜蘭玩，包下整棟民宿在裡面喝酒歡唱，眾人開心作樂到凌晨，小蘭因喝了混酒後不勝酒力，先由男友扶回房間，男友並將小蘭沾到嘔吐物的外褲脫掉，隨後留她獨自在房間睡覺。

不久後，友人紛紛累得回自己房間休息，其中一名王男竟趁著大家熟睡後，潛入小蘭房間，將她內褲脫掉硬上，小蘭因為實在太醉無力抵抗，也無法分辨對方是誰，只覺得有發生性行為，並聽到有聲音笑著問「舒不舒服」，她在完事後勉強睜眼看到一名男子背對著她在清理，且背上有刺青圖案。

小蘭酒醒後，馬上詢問男友昨晚的事，男友卻說沒有跟她性行為，小蘭回想起朦朧的畫面，且男友身上並沒有刺青，發覺不妙報警。

王男被指控後辯稱他也喝到斷片，什麼都不記得，警方遂請當時的4位男生脫掉上衣，現場勘查後只有王男胸前、背部有刺青，其他人則完全沒有。

法官審後認為，王男與小蘭在此之前只見過一次面，且又是好友的女友，竟趁酒後意識模糊、無法辨別來人之際，對小蘭性侵得逞，又否認犯行，未與小蘭達成和解或賠償，審酌他僅23歲，從事計程車司機工作，無前科等，依乘機性交罪處3年6月徒刑，全案仍可上訴。