練到打起來！2男健身房裡揮拳互毆　全場目睹「紅白大戰」看傻眼

▲美國兩名男子原本在健身房運動,卻變成互相鬥毆。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/編譯

美國一家健身房日前發生會員鬥毆事件,社交媒體上瘋傳的影片可見,一名白衣男子和另一名穿著全身紅的男子,在人潮眾多的健身房中互相打鬥,起初只是互相對峙出拳,但情況越演越烈,兩人最終扭打成一團,所有人目睹「紅白大戰」全都看傻眼,紅衣男子的T恤後來幾乎快被整件扯下。

