練到打起來！2男健身房裡揮拳互毆　全場目睹「紅白大戰」看傻眼

▲美國兩名男子原本在健身房運動，卻變成互相鬥毆。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

美國一家健身房日前發生會員鬥毆事件，社交媒體上瘋傳的影片可見，一名白衣男子和另一名穿著全身紅的男子，在人潮眾多的健身房中互相打鬥，起初只是互相對峙出拳，但情況越演越烈，兩人最終扭打成一團，所有人目睹「紅白大戰」全都看傻眼，紅衣男子的T恤後來幾乎快被整件扯下。

Fight breaks out in gym during peak hourspic.twitter.com/BTECVViXEf — Daily Loud (@DailyLoud) December 2, 2022

根據《福斯新聞》報導，這段「健身房大戰」的影片上周出現在網路社交媒體，迅速引起網友熱議，一名推特用戶上傳的片段至今更突破555萬次的高瀏覽數。畫面中身穿一白一紅的2名男子最初就像在比拳擊賽一樣，互相直拳猛攻，旁邊許多正在運動健身的人紛紛注意到這場騷動，沒想到，白衣男不慎滑倒後，紅衣男趁勢將他壓在地上毆打。

▲兩男互毆事件讓現場的健身房會員全部看傻。（圖／翻攝自推特）

儘管一名女子試圖勸架，但情況一觸即發，白衣男瞬間展開猛烈反擊，兩人一路打到健身房的另一個角落，最終扭打成一團，紅衣男的T恤幾乎整件都快被扯掉，讓在場所有人都看傻了眼。等到兩人都打累了，動作變得緩慢時，健身房其他幾名會員們蜂擁而上將2名男子分開，這場長達將近2分鐘的鬧劇才終於落幕。

《福斯新聞》向健身房「Fitness Connection」求證此事，一名發言人表示，11月29日確實在某個據點發生事件，但為了保護會員隱私將不會透露確切地點，但公司將一如過去秉持會員的健康與安全至上的服務，「強烈譴責任何暴力行為，尤其是（發生）在我們的設施內。」目前尚不確定執法當局是否接獲相關報案。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》