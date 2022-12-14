女友吵完架「傳訊求救」！他以為開玩笑繼續喝酒　見警上門崩潰了

▲女子遭歹徒尾隨性侵殺害。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

中國大陸四川一對情侶因瑣事發生爭吵，女方因此離家出走並投宿朋友家中，卻在不久後持續向男友傳送求救訊息，讓正在氣頭上的男方以為女友在捉弄他，於是沒多加理會。怎知幾天後竟有員警上門，告知他女友遭人性侵殺害，讓他為此後悔不已。

據《搜狐新聞》報導，26歲李姓女子負氣離開彭姓男友家後，隨即聯絡朋友並投宿到對方家中，未料途中遭另名張姓男子盯上與跟蹤。對社區不熟的李女沒察覺到張男有異，還讓歹徒發現朋友住處的位置，張男一等到李女朋友離開，就馬上用按門鈴方式闖入犯案。

當時與朋友喝酒的彭男，雖然不斷收到女友發來的求救訊息，卻認為是對方在開玩笑而沒理會，直到員警上門才得知女友已不在人世。警方告訴彭男，他們從李女手機中的訊息大致確認他的身分，並告訴彭男，歹徒疑似在性侵時遭遇抵抗，因此惱羞殺害了李女，目前已將張男逮捕歸案。

雖然歹徒已被逮捕，也確定將面臨嚴峻的法律責任，但對彭男來說，更多是當時可能救得到卻沒行動的痛苦與懊悔。另據大陸《刑法》規定，強姦致被害人重傷或造成其他嚴重後果者，可處無期徒刑。

延伸閱讀

▸ 台灣正妹飛韓國玩9天 回國驚見「20萬精品被偷光」：老鼠屎壞了一鍋粥

▸ 凌晨4點被驚醒…父母房間傳「激烈聲響」隔天媽雙頰潮紅 她一問尷尬了

▸ 交往5月男友變冷淡…妹子追出劈腿真相 竟被反問「怎麼辦」怒放生