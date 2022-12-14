花蓮妹醉倒！2男大生趁機性侵　法官1原因輕判緩刑

▲小美與范姓、歐黃姓兩名男大生喝酒後醉倒，慘遭性侵，圖與當事人無關。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮一名女子小美（化名）到范姓、歐黃姓兩名男大生的租屋處喝酒，醉倒後遭兩男性侵得逞。對此，花蓮地院認為雙方已和解，小美也願意撤訴，因此依乘機性交罪各判范男、歐黃男1年8月有期徒刑，均緩刑3年，緩刑期間均付保護管束，且2年內完成法治教育課程2次。

判決書指出，小美與范男、歐黃男等3人2021年7月28日凌晨某時許，相約於花蓮縣花蓮市中華路上的租屋處喝酒。期間，范男、歐黃男看到小美不勝酒力睡著，竟同時色心大起。一人脫下小美的衣物撫摸、親吻及性侵，另人則以撫摸、親吻及手指性侵得逞。事後，小美傳訊跟范男、歐黃男對質，並跟男友訴苦後去醫院驗傷提告，才讓案情曝光。

花蓮地院認為，范男、歐黃男均未滿20歲，思慮未周且無任何前科紀錄，但犯後坦承犯行，素行良好已見悔意，加上已跟小美達成和解，約定賠償且均已給付和解金完畢，小美也於偵查中撤回刑事告訴。

花蓮地院表示，范男、歐黃男趁小美不勝酒力不知抗拒之際時趁機性交，不尊重小美的性自主決定權，但考量雙方和解又撤回告訴，且兩人深具悔意。若量處法定最低度刑，依一般社會通念，仍嫌過重，情節尚堪憫恕，因此依乘機性交罪各判范男、歐黃男1年8月有期徒刑，均緩刑3年，緩刑期間均付保護管束，且2年內完成法治教育課程2次。

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