凌晨4點被吵醒！父母房傳「激烈聲」隔天媽雙頰潮紅...一問尷尬了

▲父母房間傳「激烈聲響」，女網友被吵到睡不著。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

隨著時代不停演進，相比過往對於私生活較為保守，現今社會已能把「性」作為侃侃而談的話題。一名女網友透露，自己凌晨聽到爸媽房間傳來吵雜聲，以為2人在吵架，隔天氣得找父母理論，結果夫妻倆一頭霧水，堅稱他們沒有吵架，「我轉頭看著我媽臉上潮紅，再轉頭看著我爸一臉壞笑」，這才發現誤會大了。

原PO在網路論壇Dcard發文，「半夜四點我睡意正濃時，赫然被我爸的聲音吵醒。應該是家裡太過於安靜的原因，即便小聲講話都能聽得到。持續了一個多小時吧，才從窸窸窣窣的說話聲回歸平靜。被吵到睡不著的我，氣到隔天一早吃早餐時跟他們理論。我咬了一口吐司，看著左邊跟右邊的兩老：你們半夜在吵什麼？」

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女網友提到，爸媽當下一臉困惑，否認2人有吵架，她只好開門見山說「你們半夜四點吵得要死啊！」誰知下秒一轉頭，「看著我媽臉上潮紅，再轉頭看著我爸一臉壞笑」，她瞬間懂了，尷尬直呼「可憐的我半夜被吵醒，還被放閃。現在還被瘋狂揍一頓，絲毫沒給我客氣的。妳再打我血量就歸0了，不會打隔壁那一個男的喔！」

貼文曝光後，網友紛紛留言「原來爸媽的情趣是吵架」、「從此吵架成了代名詞」、「一個多小時？爸媽好性福」、「你爸媽體力很好，女兒都這麼大了還能這樣生龍活虎」、「你應該裝做什麼事都沒發生過，什麼都不說比較好。這年紀能毫無顧慮享受性福是一件很難得的事」、「你是爸媽吵架後生出來的」。

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