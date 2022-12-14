勸弟別做服務業！她憂問業內「30歲存款」　釣出2百萬者開嗆

▲原PO想勸弟弟不要從事服務業，發文求助引熱議。（示意圖／擷取自unsplash）

圖文／CTWANT

服務業通常起薪較低，但調薪速度往往高於其他產業，一名女網友發文求助，表示不太認同大學生弟弟畢業後的職涯規畫，因此希望網友們能現身說法，幫助她勸退對方，貼文一出掀起兩派論戰。

女網友在Dcard以「『服務業』做到30歲，存款大概多少呢？」為題發文，表示弟弟目前還在唸大學，生平無大志只求能過活，得知對方的人生規劃，讓她無法苟同，「最近問他畢業以後的職涯計畫，他竟然跟我說『就隨便找個服務業做就好』。」

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原PO表示，自己很想勸勸弟弟，但怕對方會以「他朋友做服務業也賺很多」等空泛回答搪塞，因此希望網友們能提供一些意見及分享實際案例，「我想很直觀地讓我弟弟看到行業現況，讓他提早認清現實，我想會比我說破嘴還來的有力。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「希望你鄙視的不是『服務業』，而是你弟的那種想法，服務業本身沒有錯，從事服務業不見得不好」、「弟弟能夠養活自己不要當伸手牌就好了，為什麼要去干涉他對未來的規劃，這跟爸媽干涉填什麼志願不是一樣」、「我同事存了100萬，住家裡」、「眼界開一點，不要侷限在服務業『底層』。」

一名年僅24歲就存了200多萬的業內人表示，「我覺得原PO很像對服務業不太明白，在問題中言詞都有種不屑的感覺，但我很喜歡這份工作，很喜歡為人服務並交流的感覺。」

不過也有網友坦言，服務業確實賺不到什麼錢，「不知道你弟養活自己是指養活到幾歲，除非爬到高階主管，不然服務業退休的時候，可是完全養不活自己的下流老人喔～」

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