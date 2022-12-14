一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

▲2023年有4大生肖偏財運旺，容易遇到財神爺。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

2022年即將邁入尾聲，僅剩2週即迎來2023年。《清水孟國際塔羅小孟老師》就指出，2023年有4大生肖「牛、蛇、虎、猴」的偏財運特別旺盛，容易中樂透，並提供招財祕訣，像生肖猴可打開手機觀看紅色火焰或彩油，就能藉由紅色能量旺財氣，另外生肖虎可在家人幫忙下選號，藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top4屬牛：

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2023年屬牛財水充沛，財富能量旺到爆表，幸運色為粉紅色也為桃花顏色，建議下注前冥想粉色玫瑰花或水蜜桃，再到投注下注，說不定會有好事發生。

Top3屬蛇：

屬蛇的人2023偏財宮位非常旺盛，財氣能不斷湧現，投資運能一飛沖天，建議下注前將鑰匙放在口袋裡再放千元大抄，就能開啟財庫讓財富不斷噴發。

Top2屬虎：

屬虎的人2023偏財投資宮位亮眼，財星進入偏財宮，你可以尋找家人來幫你下注或選號，若家人在異鄉，可以與他們通完電話再下注，才能達到藉由家人的財運來引進自身財氣。

Top1屬猴：

屬猴的人投資運佳，2023紅色為你的幸運色，財氣能進入你的財寶庫，小孟老師建議你們下注前打開手機觀看火紅色的火燄，或紅色的彩油再去下注，藉由火星的紅色能量吸收大量財火入庫，將能帶旺你的財氣。

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