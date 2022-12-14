賴清德登記參選黨主席提4政見　趙少康：聽他談和平像接詐騙電話　

▲趙少康透過臉書批「聽賴清德談和平好像接到詐騙電話。」（圖／趙少康辦公室提供）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德14日由前文化部長鄭麗君代理登記參選主席，並提出四大政見，其中一項為「守護台灣，促進民主和平繁榮」，對此，資深媒體人趙少康表示完全不能苟同，指出台獨人士都把賴清德視為「台獨金孫」，「台獨金孫即將變成台獨教主」，在這種情況下台海怎可能風平浪靜？隨時準備打仗，怎麼會有和平？沒有和平又怎麼會有繁榮？「聽賴清德談和平好像接到詐騙電話。」

賴清德提出四點政見，第一，重整旗鼓，協助穩定政局；第二，深刻檢討，贏回人民信任；第三，廣納人才，引領創新進步；第四，守護台灣，促進民主和平繁榮。對此，趙少康表示，前面三點關於黨務的檢討期許，他予以尊重，但對第四點，他完全不能苟同，他指出，民進黨堅持台獨黨綱，賴清德自詡為「務實的台獨工作者」，台獨人士都把賴清德視為「台獨金孫」，賴清德將擔任民進黨主席且要競逐2024總統，「台獨金孫即將變成台獨教主」，在這種情況下，兩岸必然戰雲密佈、衝突不斷，台海怎可能風平浪靜？隨時準備打仗，怎麼會有和平？沒有和平又怎麼會有繁榮？

趙少康提到，前總統馬英九主政八年，兩岸風平浪靜，幾乎沒有丟掉邦交國，馬英九出賣了什麼主權？而現任總統蔡英文執政六年，兩岸兵凶戰危，役期要延長、國防預算不斷增加、全世界都說台海是最危險的火藥庫，狂丟8個邦交國，進不了任何國際組織，蔡英文又給台灣增加了什麼主權？

此外，趙少康指出，賴清德出任行政院長時表示，「我主張台獨，在任何職務上不變」，也曾說過「兩岸關係是國際關係」，又說道「沒有台獨黨綱，民進黨將被其他政黨取代」，令他大嘆多麼堅持的態度，賴清德比蔡英文更基本教義派、更台獨、更危險，相信賴清德會帶來和平，不就是「請鬼拿藥單」。

趙少康最後痛批，要台獨就要準備跟中共打仗、準備讓青年上戰場、準備讓台灣變烏克蘭，「用辱罵中共來保和平？用主張台獨來避戰？」他形容「這不就像接到詐騙集團的詐騙電話？」