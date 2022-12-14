英系公職串聯挺賴清德　盼民進黨再起「贏下2024關鍵一戰」

▲全台英系公職串連發文挺賴。（圖／翻攝自Facebook／陳明文）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德14日委託青平台董事長鄭麗君登記參選黨主席，並發表聲明公開4面向工作內容，綠營評估黨務系統以及2024總統大選確定「定於一尊」。值得關注的是，多名英系公職紛紛透過臉書發布「挺賴」文章，包括英系要角、立委陳明文、羅致政、王美惠、劉櫂豪、吳玉琴、莊瑞雄、跨縣市市議員劉耀仁、黃俊哲、張嘉玲等人都紛紛貼出圖卡文宣，表態全力支持賴清德參選。

鄭麗君今天上午前往中央黨部，為新系的賴清德領表登記參選黨主席，會後並發表簡短談話指，賴清德盼重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民的信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮，要讓民進黨成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。

對於賴清德參選，陳明文在臉書說，「唯一支持賴清德競選民進黨主席，期盼賴副總統承擔重任，帶領我們民進黨所有同志持續前進，祝福清德ㄟ心想事成！」羅致政也說，「在民進黨最艱難的時刻，主席人選需要有承擔的勇氣與能力，全力支持賴清德競選民進黨主席！期盼賴副總統帶領全黨繼續捍衛台灣主權及民主價值，讓民進黨再起，贏下2024關鍵一戰！」

另一方面，派系屬性為綠色友誼連線的立委何志偉今天一早就發文稱，賴清德是民進黨當前擔任黨主席最好的人選，全黨一致團結力挺賴清德，檢討、改革、團結、贏得信賴是民進黨未來最重要的任務；賴清德子弟兵、新系立委郭國文也表示，提醒黨員們黨費記得繳、明年1月15日要空下來，全力支持賴清德成為民進黨主席。

▲全台英系公職串連發文挺賴。（圖／翻攝自Facebook／莊瑞雄）

▲全台英系公職串連發文挺賴。（圖／翻攝自Facebook／黃俊哲）