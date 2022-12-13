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世足主題曲《Waka Waka》最經典！PTT搖頭　點名1神曲：屌打全部

▲▼阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

▲阿根廷足球天王梅西（Lionel Messi）與前鋒迪馬里亞（Ángel Di María）。（圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

2022卡達世足邁入最終4強階段，4強戰首場在台灣時間14日凌晨3點開踢，然而，每屆的世足賽都會有一首主題曲，就有網友表示，心中第一名的主題曲是2010年，由Shakira演唱的《Waka Waka（This Time for Africa）》。對此，許多網友紛紛搖頭，點名另外一首，「這首才是經典」。

原PO在PTT發文，「2010年世足主題曲是不是無法被超越了？」2010年在南非舉辦的世足賽，主題曲《Waka Waka （This Time for Africa）》，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）所演唱。原PO大讚，原來這首已經是12年前的歌，「後來的3屆主題曲完全比不上這首欸，這首是不是無法被超越了？」

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貼文一出，網友認為1998年瑞奇馬丁（Ricky Martin）演唱的《La Copa de la Vida（The Cup of Life）》才是經典，「gogogo阿勒阿勒阿勒才是神」、「唯一支持，阿勒阿勒阿勒」、「瑞奇馬丁那首才有盛世慶典的感覺」、「1998年沒智慧型手機年代，gogogo能洗腦全世界到現在，真的厲害」、「當時我7歲，當時到處都是gogogo，原來是世足的主題曲，真的夠洗腦」。

不過，也有網友指出，「詞的話我還是喜歡這首，瑞奇馬丁就是夠洗腦而已」、「阿勒阿勒不錯，但年代感太重，挖咖挖咖聽了心情好」、「我也喜歡Waka Waka」、「Waka Waka有種世界饗宴（的感覺）」。

然而，今年的世界盃足球賽開幕式於11月20日登場，韓國天團防彈少年團（BTS）忙內田柾國帥氣登場，與卡達歌手庫拜西（Fahad Al-Kubaisi）同台演唱官方主題曲《足球夢想家 The Dreamers》，超過6萬人湧入巴伊特體育場觀看。

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