LINE貼圖也透露年齡！　年輕人最愛貼圖曝光

▲不同年齡層喜愛的貼圖風格不同。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE 貼圖今（14）日公布2022年貼圖年度排行榜，在這份榜單中也發現，不同年齡層的喜好也大不同！19歲以下的年輕世代，最愛幽默無厘頭有梗的超直白對話，以及獵奇療癒生物的貼圖畫風，近期網路竄起一夕爆紅的「力量人晨晨」、療癒的「鹿鼻羊」大獲19歲以下學生族群喜愛，可見青少年社群對話偏好使用流行時事梗、有趣雙關文字、或者文青風貼圖。

針對20-29歲年輕世代，由於大多為社會新鮮人，面對生活壓力，喜歡以搞怪、微厭世風格的貼圖調劑生活，如逗趣有個性的「變種吉娃娃」、「野生喵喵怪」，還有可愛溫暖的「87小兔」受到20-29歲世代的青睞；搞怪又不失療癒可愛的「貓貓蟲-咖波」則擄獲20-39歲跨世代用戶的心。

在職場漸趨穩定的30-39歲世代用戶，喜歡貼圖角色搭配搞笑幽默的情境對話，如「豆卡頻道」、「點陣星球」，而在30-49歲跨世代則最喜愛名人堂「白爛貓」。40-49歲族群則以可愛角色為貼圖首選，以熱情歡樂小女孩「晴天P莉」為首，「貓爪抓」及「小圓帽」等經典角色都讓用戶愛不釋手，加上貼近生活的日常用語與LINE好友問安閒聊。