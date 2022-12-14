台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

▲2022 LINE貼圖十大官方貼圖排行榜。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE 貼圖今（14）日公布2022年貼圖年度排行榜，萌寵可愛與耍賤厭世的風格最受青睞，「好想兔」蟬聯官方貼圖第一名，絕對是2023兔年必收藏的貼圖角色，而從去年紅到今年的「胖鯊魚鯊西米」橫掃原創貼圖、原創主題、表情貼前三名寶座！新星「鯊茶醬」與興奮到模糊的「爛爛人」、可愛溫暖的「87小兔」也衝入原創貼圖榜。

原創主題榜單則首見外國創作者，「TM X DOODLES LOVE」由泰國創作者以暖色調線條、3D畫風征服台灣用戶聊天室。蠟筆小新與朋友們則用傳神的動態表情攻上表情貼冠軍寶座。

LINE貼圖同步公布2022年創作者平均累計銷售額，TOP 10突破14億日幣，TOP 5更高達18.5億日幣，顯見貼圖生態圈擁有蓬勃發展的能量。2022年搞怪成主流，越「ㄎㄧㄤ」越怪越受歡迎，亦為當前創作趨勢；此外，LINE貼圖11月迎來「胖鯊魚鯊西米」加入角色經紀授權事業，開拓更多元的IP發展機會。

▲2022 LINE貼圖十大原創貼圖排行榜。（圖／LINE提供）

LINE貼圖展現個人風格，不同年齡層的喜好也大不同！19歲以下的年輕世代，最愛幽默無厘頭有梗的超直白對話，以及獵奇療癒生物的貼圖畫風，近期網路竄起一夕爆紅的「力量人晨晨」、療癒的「鹿鼻羊」大獲19歲以下學生族群喜愛，可見青少年社群對話偏好使用流行時事梗、有趣雙關文字、或者文青風貼圖。

針對20-29歲年輕世代，由於大多為社會新鮮人，面對生活壓力，喜歡以搞怪、微厭世風格的貼圖調劑生活，如逗趣有個性的「變種吉娃娃」、「野生喵喵怪」，還有可愛溫暖的「87小兔」受到20-29歲世代的青睞；搞怪又不失療癒可愛的「貓貓蟲-咖波」則擄獲20-39歲跨世代用戶的心。

在職場漸趨穩定的30-39歲世代用戶，喜歡貼圖角色搭配搞笑幽默的情境對話，如「豆卡頻道」、「點陣星球」，而在30-49歲跨世代則最喜愛名人堂「白爛貓」。40-49歲族群則以可愛角色為貼圖首選，以熱情歡樂小女孩「晴天P莉」為首，「貓爪抓」及「小圓帽」等經典角色都讓用戶愛不釋手，加上貼近生活的日常用語與LINE好友問安閒聊。