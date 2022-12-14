太玄宮質疑「掌摑影片有聲音後製」　拍攝者3聲明回擊：絕對沒有

▲太玄宮宮主、被打巴掌當事人宋姓女子和其他工作人員一同說明。（圖／記者邱中岳攝）

記者劉人豪／綜合報導



苗栗頭份太玄宮日前發生墨龍中壇元帥起乩降駕，怒賞女信徒一巴掌，影片流出後引發外界抨擊。今（14）日太玄宮召開記者會表示，將對拍攝影片的人提告侵害著作權、妨害名譽、加重毀謗罪等。對此，拍攝者也回應，影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送公正專業單位鑑定。

廖姓宮主在記者會表示，被流出的影片有很多歪斜、扭曲事實的地方，拍攝者拍攝時，附近工作人員就有上前要求不能拍，但對方依舊拍攝，且影片內加入很多聳動文字，完全是惡意剪輯、扭曲事實，質疑影片遭到後製，將會對拍攝者提告。

廖女還說，大家最關注的這個女工作人員，當天有請她不要上前著衣，但事發時她還是上前，所以才會出現起駕的時候發生影片的狀況；廖女強調，影片中可看到金身有用力甩動身體，這段期間手臂總共甩了18下，12下打到吳男，但都沒有聲音，不過宋女被揮到時就發生聲響，懷疑那個聲音是後製。

對於廖女的說法，拍攝者也發出3點聲明：

1：他沒說不能拍，如果說不能拍就會停止拍攝

2：影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送公正專業單位鑑定

3：求辯護律師，請私訊粉絲團！