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社會 社會焦點 保障人權

太玄宮主提出最大疑點…質疑「這12下都沒聲」！轟拍攝者太惡劣

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

苗栗太玄宮爆發「墨龍中壇元帥」乩身掌摑女執事事件，今太玄宮北上召開記者會，宮主廖女、當天的乩身、以及遭摑的執事宋女都到現場說明。宮主廖女也提出「最大疑點」，質疑影片遭惡意剪接、後製、扭曲，痛批拍攝者「真的太惡劣了」，揚言要提告捍衛太玄宮以及所有同仁。

▲▼太玄宮說明，宮主、被打巴掌當事人宋姓女子和其他工作人員一同說明。（圖／邱中岳攝）

▲太玄宮宮主廖女記者會上一度哽咽。（圖／記者邱中岳攝）

廖女指出，當天事發前太子爺降駕過程中，乩身已經有大力甩手18次，其中有12次都甩到另名吳姓男執事身上，影片也有拍到，約在1分20秒至33秒間，但這「大力的12下」通通都沒有聲音，而乩身甩到宋女的那一下，卻有如此大的聲響，兩者間存在巨大反差；此外，廖女還表示，當下現場有鑼有鼓，非常吵雜，工作人員都沒有聽到「啪」的聲響，但影片中聲音卻異常清晰，合理懷疑該聲響是「被後製！」

廖女表示，當天就有發現該名拍攝者在旁錄影，工作人員還有上前勸阻，表示不能拍攝，但對方完全不理會，執意要拍，甚至還將影片上傳，事件在網路上發酵後，宮裡的大家都很錯愕，「怎麼會用這樣的方式？或許能賺流量、賺到錢，但真的太惡劣了！太惡劣了！」

記者會中，廖女一度哽咽，表示乩身是她的先生，起乩的當下先生是完全沒有意識的，等到醒來時已經在洗臉，當知道事件在網路上瘋傳後，先生在家哭了一晚，這3天來孩子也無法上課，家裡電話、手機都被打爆，「這位拍影片的先生已經造成很大的傷害，太玄宮成立3年，不敢說百分百，但我們盡心盡力、全力以赴，希望大家給我們一個機會，好好看看事實是什麼！」

▼宋姓女執事眼鏡都被揮斷。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼太玄宮說明，當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的 。（圖／攝影中心攝）

▲▼太玄宮說明，當事人宋姓女子堅稱臉上傷勢是鏡框造成的 。（圖／邱中岳攝）

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